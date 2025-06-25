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Право

Новый Налоговый кодекс направлен на подпись президенту

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 25 июня 2025 года согласились с поправками Сената в новый Налоговый кодекс Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на подпись главе государства.

"Мажилис согласился с поправками Сената в новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон по вопросам налогообложения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты Парламента РК.

Также сообщается, что мажилисмены согласились с поправками сенаторов в:

  • закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие";
  • закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

23 июня 2025 года стало известно, что новый Налоговый кодекс вернули в Мажилис. С чем именно не согласились сенаторы, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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