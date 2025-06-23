Новый Налоговый кодекс вернули в Мажилис: с чем не согласились сенаторы

Депутаты Сената сегодня, 23 июня 2025 года, внесли поправки в новый Налоговый кодекс страны и вернули документ в Мажилис на доработку, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул руководитель аппарата верхней палаты Парламента РК Максим Споткай, Налоговый кодекс – чрезвычайно важный закон, положения которого "напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит, отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан".

На сегодняшнем заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с правительством. Также было отмечено, что серьезные дискуссии в палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.

"Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений. Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и "поправок", призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане". Максим Споткай

Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:

Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%.

Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА).

Освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах.

Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица.

Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ.

Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года.

Введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю.

Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС.

Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий.

Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения.

Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом.

"С этими и другими поправками кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис". Максим Споткай

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. По результатам совместной работы депутатского корпуса и Кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС.