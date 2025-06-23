#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Право

Новый Налоговый кодекс вернули в Мажилис: с чем не согласились сенаторы

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 12:38 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената сегодня, 23 июня 2025 года, внесли поправки в новый Налоговый кодекс страны и вернули документ в Мажилис на доработку, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул руководитель аппарата верхней палаты Парламента РК Максим Споткай, Налоговый кодекс – чрезвычайно важный закон, положения которого "напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит, отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан".

На сегодняшнем заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с правительством. Также было отмечено, что серьезные дискуссии в палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.

"Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений. Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и "поправок", призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане".Максим Споткай

Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:

  • Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%.
  • Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА).
  • Освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах.
  • Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица.
  • Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ.
  • Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года.
  • Введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю.
  • Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС.
  • Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий.
  • Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения.
  • Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом.
"С этими и другими поправками кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис".Максим Споткай

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. По результатам совместной работы депутатского корпуса и Кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Служебное жилье для военнослужащих: Минобороны изменило ряд госуслуг
Право
16:34, Сегодня
Служебное жилье для военнослужащих: Минобороны изменило ряд госуслуг
Требования к аккредитационным центрам для вузов обновили в Казахстане
Право
15:41, Сегодня
Требования к аккредитационным центрам для вузов обновили в Казахстане
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами
Право
14:37, Сегодня
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам управления многоквартирными жилыми домами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: