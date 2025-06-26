Обновлены правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики подписал приказ от 20 июня 2025 года "О некоторых вопросах государственной поддержки частного предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства.

Правила формирования, ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.

Реестр ведется с целью обеспечения субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой полной и достоверной информацией о действующих мерах государственной поддержки.

Реестр утверждается уполномоченным органом по предпринимательству и размещается на его интернет-ресурсе и платформе "Цифровая карта бизнеса".

Порядок формирования реестра

Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству.

Реестр содержит следующие сведения:

наименование меры государственной поддержки частного предпринимательства;

характер меры государственной поддержки частного предпринимательства;

наименование нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;

получатели меры государственной поддержки;

ответственный государственный орган;

оператор государственной поддержки.

Отраслевые государственные органы направляют в уполномоченный орган по предпринимательству:

заявку на включение/исключение меры государственной поддержки в Реестр и стандартизированный паспорт по мерам государственной поддержки;

стандартизированный паспорт по действующим мерам государственной поддержки, включенным в утвержденный Реестр в срок до 1 января 2026 года.

Предусматривается, что отраслевой государственный орган при разработке и внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства, направляет его на согласование в уполномоченный орган по исполнению бюджета и обеспечивает внедрение двухуровневой системы государственной поддержки, передачи сведений о заявках субъектов частного предпринимательства в систему первого уровня и получения согласия от субъекта частного предпринимательства на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором, определенным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Уполномоченный орган по предпринимательству в течение пяти рабочих дней рассматривает заявку и стандартизированный паспорт, полученные от отраслевых государственных органов, на полноту и достоверность сведений.

Уполномоченный орган по предпринимательству на основе предложений отраслевых государственных органов:

формирует, ведет и актуализирует Реестр;

размещает стандартизованный паспорт на платформе "Цифровая карта бизнеса" по мерам государственной поддержки, включенным в Реестр.

Также правила устанавливают порядок ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2025 года.