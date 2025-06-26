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Право

Обновлены правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:33 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики подписал приказ от 20 июня 2025 года "О некоторых вопросах государственной поддержки частного предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

  • Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства.
  • Правила формирования, ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.

Реестр ведется с целью обеспечения субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой полной и достоверной информацией о действующих мерах государственной поддержки.

Реестр утверждается уполномоченным органом по предпринимательству и размещается на его интернет-ресурсе и платформе "Цифровая карта бизнеса".

Порядок формирования реестра 

Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству.

Реестр содержит следующие сведения:

  • наименование меры государственной поддержки частного предпринимательства;
  • характер меры государственной поддержки частного предпринимательства;
  • наименование нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;
  • получатели меры государственной поддержки;
  • ответственный государственный орган;
  • оператор государственной поддержки.

Отраслевые государственные органы направляют в уполномоченный орган по предпринимательству:

  • заявку на включение/исключение меры государственной поддержки в Реестр и стандартизированный паспорт по мерам государственной поддержки;
  • стандартизированный паспорт по действующим мерам государственной поддержки, включенным в утвержденный Реестр в срок до 1 января 2026 года.

Предусматривается, что отраслевой государственный орган при разработке и внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства, направляет его на согласование в уполномоченный орган по исполнению бюджета и обеспечивает внедрение двухуровневой системы государственной поддержки, передачи сведений о заявках субъектов частного предпринимательства в систему первого уровня и получения согласия от субъекта частного предпринимательства на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором, определенным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Уполномоченный орган по предпринимательству в течение пяти рабочих дней рассматривает заявку и стандартизированный паспорт, полученные от отраслевых государственных органов, на полноту и достоверность сведений.

Уполномоченный орган по предпринимательству на основе предложений отраслевых государственных органов:

  • формирует, ведет и актуализирует Реестр;
  • размещает стандартизованный паспорт на платформе "Цифровая карта бизнеса" по мерам государственной поддержки, включенным в Реестр. 

Также правила устанавливают порядок ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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