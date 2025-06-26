Обновлены правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства
В частности, в новой редакции изложены:
- Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства.
- Правила формирования, ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.
Реестр ведется с целью обеспечения субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой полной и достоверной информацией о действующих мерах государственной поддержки.
Реестр утверждается уполномоченным органом по предпринимательству и размещается на его интернет-ресурсе и платформе "Цифровая карта бизнеса".
Порядок формирования реестра
Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству.
Реестр содержит следующие сведения:
- наименование меры государственной поддержки частного предпринимательства;
- характер меры государственной поддержки частного предпринимательства;
- наименование нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;
- получатели меры государственной поддержки;
- ответственный государственный орган;
- оператор государственной поддержки.
Отраслевые государственные органы направляют в уполномоченный орган по предпринимательству:
- заявку на включение/исключение меры государственной поддержки в Реестр и стандартизированный паспорт по мерам государственной поддержки;
- стандартизированный паспорт по действующим мерам государственной поддержки, включенным в утвержденный Реестр в срок до 1 января 2026 года.
Предусматривается, что отраслевой государственный орган при разработке и внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства, направляет его на согласование в уполномоченный орган по исполнению бюджета и обеспечивает внедрение двухуровневой системы государственной поддержки, передачи сведений о заявках субъектов частного предпринимательства в систему первого уровня и получения согласия от субъекта частного предпринимательства на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором, определенным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
Уполномоченный орган по предпринимательству в течение пяти рабочих дней рассматривает заявку и стандартизированный паспорт, полученные от отраслевых государственных органов, на полноту и достоверность сведений.
Уполномоченный орган по предпринимательству на основе предложений отраслевых государственных органов:
- формирует, ведет и актуализирует Реестр;
- размещает стандартизованный паспорт на платформе "Цифровая карта бизнеса" по мерам государственной поддержки, включенным в Реестр.
Также правила устанавливают порядок ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства.
Приказ вводится в действие с 6 июля 2025 года.