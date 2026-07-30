Обновлены правила предоставления информации о субъекте предпринимательства
В частности, правила изложены в новой редакции.
Основным источником данных о субъектах предпринимательства является реестр субъектов предпринимательства – цифровая база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства, сформированная уполномоченным органом по предпринимательству на основании информации, полученной посредством информационного взаимодействия.
Госуслуга оказывается Министерством национальной экономики РК.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через портал.
Для получения государственной услуги услугополучатели направляют в портал электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью, который поступает через ШЦП в цифровую базу данных "Реестр субъектов предпринимательства".
Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через систему ШЦП.
При направлении запроса через портал в "личный кабинет" направляется информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги.
Обработка запроса осуществляется не более 15 минут, по итогам формируется справка о категории субъекта предпринимательства.
Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя на портале в форме цифрового документа с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Госуслуга полностью электронная и оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.
Кроме того, внесены изменения в Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.
Информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с ШЦП осуществляется посредством электронных сообщений в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.
Участники предоставляют доступ к сервисам взаимодействия круглосуточно, за исключением технического сбоя и технологических перерывов в работе цифровых систем, о которых информирует участник, у которого планируется технологический перерыв в работе информационных систем, других участников не менее чем за 36 часов до начала работ.
Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о субъекте предпринимательства:
- отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из цифровых систем государственных органов и открытых источников;
- информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными государственными органами согласно их компетенции.
Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных:
государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:
- БИН/ИИН;
- дата постановки на учет (государственная регистрация);
- дата снятия с регистрационного учета;
- причина снятия с регистрационного учета;
- дата начала и окончания приостановления деятельности;
- резидентство налогоплательщика;
- налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;
- применяемый налоговый режим;
- данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
- данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;
- данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
- данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;
- данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;
- сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;
- сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
- данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);
- данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;
- данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса РК.
При расчете предварительных индексов государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:
- уставный капитал;
- совокупный капитал;
- совокупные активы;
- совокупные обязательства;
- основные средства;
- сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;
- общая сумма уплаченных налогов;
- совокупный годовой доход с учетом корректировок;
- налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;
- корпоративный подоходный налог;
- всего вычетов;
- налог на добавленную стоимость;
- сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;
- налог на имущество;
- налог на транспорт;
- численность персонала;
- отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);
- списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;
- бездействующих налогоплательщиков;
- признанных лжепредприятиями;
- отсутствующих по юридическому адресу;
- признанных банкротами;
- признанных бездействующими;
- регистрация которых признана недействительной;
- реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса Республики Казахстан;
- имеющих налоговую задолженность;
Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде цифрового документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Время формирования отчета пользователю от цифровой системы реестра бизнес-партнеров составляет не более одного часа при условии бесперебойного функционирования ЕТС ГО, ШЦП и цифровых систем других участников.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.