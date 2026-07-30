Обновлены правила предоставления информации о субъекте предпринимательства

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 20 июля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Основным источником данных о субъектах предпринимательства является реестр субъектов предпринимательства – цифровая база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства, сформированная уполномоченным органом по предпринимательству на основании информации, полученной посредством информационного взаимодействия.

Госуслуга оказывается Министерством национальной экономики РК.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через портал.

Для получения государственной услуги услугополучатели направляют в портал электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью, который поступает через ШЦП в цифровую базу данных "Реестр субъектов предпринимательства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через систему ШЦП.

При направлении запроса через портал в "личный кабинет" направляется информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги.

Обработка запроса осуществляется не более 15 минут, по итогам формируется справка о категории субъекта предпринимательства.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя на портале в форме цифрового документа с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Госуслуга полностью электронная и оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.

Кроме того, внесены изменения в Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.

Информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с ШЦП осуществляется посредством электронных сообщений в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.

Участники предоставляют доступ к сервисам взаимодействия круглосуточно, за исключением технического сбоя и технологических перерывов в работе цифровых систем, о которых информирует участник, у которого планируется технологический перерыв в работе информационных систем, других участников не менее чем за 36 часов до начала работ.

Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о субъекте предпринимательства:

отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из цифровых систем государственных органов и открытых источников;

информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными государственными органами согласно их компетенции.

Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных:

государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

БИН/ИИН;

дата постановки на учет (государственная регистрация);

дата снятия с регистрационного учета;

причина снятия с регистрационного учета;

дата начала и окончания приостановления деятельности;

резидентство налогоплательщика;

налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;

применяемый налоговый режим;

данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;

данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;

данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;

сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;

сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);

данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;

данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса РК.

При расчете предварительных индексов государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

уставный капитал;

совокупный капитал;

совокупные активы;

совокупные обязательства;

основные средства;

сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;

общая сумма уплаченных налогов;

совокупный годовой доход с учетом корректировок;

налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;

корпоративный подоходный налог;

всего вычетов;

налог на добавленную стоимость;

сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

налог на имущество;

налог на транспорт;

численность персонала;

отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);

списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;

бездействующих налогоплательщиков;

признанных лжепредприятиями;

отсутствующих по юридическому адресу;

признанных банкротами;

признанных бездействующими;

регистрация которых признана недействительной;

реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса Республики Казахстан;

имеющих налоговую задолженность;

Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде цифрового документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Время формирования отчета пользователю от цифровой системы реестра бизнес-партнеров составляет не более одного часа при условии бесперебойного функционирования ЕТС ГО, ШЦП и цифровых систем других участников.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.