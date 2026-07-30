#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
Право

Обновлены правила предоставления информации о субъекте предпринимательства

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 14:14 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 20 июля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Основным источником данных о субъектах предпринимательства является реестр субъектов предпринимательства – цифровая база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства, сформированная уполномоченным органом по предпринимательству на основании информации, полученной посредством информационного взаимодействия.

Госуслуга оказывается Министерством национальной экономики РК.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через портал.

Для получения государственной услуги услугополучатели направляют в портал электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью, который поступает через ШЦП в цифровую базу данных "Реестр субъектов предпринимательства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через систему ШЦП.

При направлении запроса через портал в "личный кабинет" направляется информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги.

Обработка запроса осуществляется не более 15 минут, по итогам формируется справка о категории субъекта предпринимательства.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" услугополучателя на портале в форме цифрового документа с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Госуслуга полностью электронная и оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.

Кроме того, внесены изменения в Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.

Информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с ШЦП осуществляется посредством электронных сообщений в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.

Участники предоставляют доступ к сервисам взаимодействия круглосуточно, за исключением технического сбоя и технологических перерывов в работе цифровых систем, о которых информирует участник, у которого планируется технологический перерыв в работе информационных систем, других участников не менее чем за 36 часов до начала работ.

Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о субъекте предпринимательства:

  • отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из цифровых систем государственных органов и открытых источников;
  • информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными государственными органами согласно их компетенции.

Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных:

государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

  • БИН/ИИН;
  • дата постановки на учет (государственная регистрация);
  • дата снятия с регистрационного учета;
  • причина снятия с регистрационного учета;
  • дата начала и окончания приостановления деятельности;
  • резидентство налогоплательщика;
  • налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;
  • применяемый налоговый режим;
  • данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
  • данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;
  • данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
  • данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;
  • данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;
  • сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;
  • сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
  • данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);
  • данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;
  • данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса РК.

При расчете предварительных индексов государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

  • уставный капитал;
  • совокупный капитал;
  • совокупные активы;
  • совокупные обязательства;
  • основные средства;
  • сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;
  • общая сумма уплаченных налогов;
  • совокупный годовой доход с учетом корректировок;
  • налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;
  • корпоративный подоходный налог;
  • всего вычетов;
  • налог на добавленную стоимость;
  • сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;
  • налог на имущество;
  • налог на транспорт;
  • численность персонала;
  • отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);
  • списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;
  • бездействующих налогоплательщиков;
  • признанных лжепредприятиями;
  • отсутствующих по юридическому адресу;
  • признанных банкротами;
  • признанных бездействующими;
  • регистрация которых признана недействительной;
  • реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса Республики Казахстан;
  • имеющих налоговую задолженность;

Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде цифрового документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Время формирования отчета пользователю от цифровой системы реестра бизнес-партнеров составляет не более одного часа при условии бесперебойного функционирования ЕТС ГО, ШЦП и цифровых систем других участников.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
15:00, Сегодня
Трудовые права почти 36 тысяч казахстанцев защитили за полгода
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
10:33, 26 июня 2025
Обновлены правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:47, 14 апреля 2025
Обновлены правила предоставления госгрантов НПО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:41, Сегодня
Две борчихи из Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира
Почему &quot;Левски&quot; может выбить &quot;Кайрат&quot; из ЛЧ: три ключевых фактора
14:40, Сегодня
Почему "Левски" может выбить "Кайрат" из ЛЧ: три ключевых фактора
Елдос Сметов
14:31, Сегодня
Стал известен официальный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиатские игры-2026
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов на Олимпиаде-2024 в Париже. Архивное фото
14:20, Сегодня
Елдос Сметов поедет на Азиаду-2026: это говорит о кризисе в казахстанском дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: