Мажилис одобрил поправки о взносах по ОСМС

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 апреля 2025 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Новеллы проекта закона представила депутатам министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

"Законопроектом предусмотрено внедрение единого пакета медицинской помощи – это позволит расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально значимых заболеваний и обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, исключить перетоки услуг из пакета в пакет, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС", – сказала министр.

Для обеспечения финансовой устойчивости системы с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП. Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников или около 508 тыс. человек и их работодателей.

"В мировой практике ограничение по уровню дохода нигде не применяется. В результате перейдем от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на плоскую шкалу", – пояснила глава Минздрава.

Законопроектом предусмотрена уплата взносов на ОСМС за безработных и лиц кризисного, экстренного уровней за счет средств местных бюджетов.

"Благодаря этим мерам мы ожидаем, что в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек, которые получат доступ к плановой медицинской помощи, что в конечном итоге повысит общее здоровье и благополучие нации – это главная задача данной инициативы. Этот механизм предусматривает, что фонд будет присваивать статус застрахованности лицам Д и Е ежемесячно, вне зависимости от поступления взносов. Уплата взносов акиматами осуществляется с момента обращения данных лиц за медицинской помощью и до конца календарного года", – сообщила Альназарова.

Предусмотрено также постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС, выплачиваемых за счет средств республиканского бюджета, начиная с 2027 года. Таким образом, предложен частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона Республики Казахстан об ОСМС в 2015 году, где ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против 2% сейчас.

"Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение ставок взносов государства с 2027 года по 2037 год на 3% (по 0,5 % через каждые два года), то есть с 2% до 5%. Дополнительно аккумулируемые средства обеспечат в определенной мере финансирование расходов системы здравоохранения через систему ОСМС, которые растут ежегодно за счет роста населения на 10%, в том числе стареющего – с 2018-2023 годов, и, как следствие, рост заболеваемости на 9%", – резюмировала министр здравоохранения Казахстана.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере обязательного социального медицинского страхования.

"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на формирование единого пакета государственной базовой медицинской помощи, обеспечение доступа к медицинской помощи безработных лиц и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия путем закрепления компетенции местных исполнительных органов по уплате взносов в систему обязательного социального медицинского страхования за указанные категории лиц за счет средств местных бюджетов и поэтапное изменение ставок взносов государства в систему ОСМС", – сказано в документе.

17 апреля 2025 года депутат Асхат Аймагамбетов высказался о законопроекте по реформированию системы обязательного социального медицинского страхования. Он заявил, что взносы по ОСМС не должны превращаться в дополнительный налог.