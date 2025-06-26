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Право

Сенат одобрил поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 12:18 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, средний уровень износа в тепловых сетях составляет 52%. Износ оборудования на электростанциях достигает 57%, более трети электростанции имеют износ 70-90%. Большинство аварий происходят на станциях с уровнем износа более 80%. 

"Что касается системы водоснабжения и водоотведения, то на 23 предприятиях водоснабжения износ составляет 70-100%, на 24-х предприятиях водоотведения такой же уровень износа. Все изложенное говорит о необходимости проведения срочной масштабной модернизации энергетической и коммунальной инфраструктур. В целом в рамках реализации Нацпроекта планируется направить средства на энергетический сектор в объеме более 6,2 трлн тенге, на коммунальный сектор – 6,7 трлн тенге из различных источников до конца 2029 года", – сказал Шакарим Буктугутов.

Касательно развития столицы и городов республиканского значения. Для обеспечения доступной среды расширяются компетенция акимата города республиканского значения, столицы, в том числе в части разработки и утверждения правил установки шлагбаумов и других ограждений в жилом секторе, разработки правил благоустройства территории города и другие. 

Ранее Сенат одобрил поправки по вопросам ОСМС.

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Бауыржан Муканов
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