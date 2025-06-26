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Право

Сенат одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 12:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили во втором чтении поправки по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Андрей Лукин, законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс и 15 законов Казахстана. В части военно-патриотического воспитания предусматриваются поправки, которые позволят активизировать работу в этом направлении на всех этапах образования. Работа в этой области будет координироваться и согласовываться координационными центрами на республиканском уровне при Министерстве обороны, а также при местных исполнительных органах.

"Определяется компетенция местных исполнительных органов по организации и обеспечению специализированных военных школ, кружков и секций. При этом Министерство обороны будет проводить мониторинг и анализ военной подготовки в организациях образования", – сказал Андрей Лукин.

Неправительственным организациям предоставляется возможность осуществлять военно-патриотическую работу в рамках государственного социального заказа.

На законодательном уровне вводятся механизмы для создания целостной системы допризывной подготовки молодежи, в том числе за счет проведения подготовки в рамках дополнительного образования и открытия специализированных военных школ во всех регионах. Лицам, прошедшим допризывную подготовку, предоставляется преимущественное право поступления в военные учебные заведения, а также возможность сразу же заключать контракт о прохождении воинской службы.

Также усиливаются требования к преподавателям начальной военной подготовки, в части наличия опыта воинской службы. Вводится обязательность прохождения ими повышения квалификации на базе военных учебных заведений или военных кафедрах при вузах. Детализируется порядок оповещения граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также законодательно закрепляется направление повестки посредством текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи и (или) в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства".

Также внесен ряд поправок, направленных на увеличение количества поступающих на воинскую службу по контракту и повышение статуса военнослужащих. Гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, предоставляется возможность поступать в организации высшего и (или) послевузовского образования без учета результатов единого национального тестирования и экзаменов на возмездной основе в течение двух лет со дня увольнения и в организации образования, реализующие программы технического и профессионального, после среднего образования, в пределах квот, установленных законодательством страны. 

В части гособоронзаказа функции по осуществлению государственного оборонного заказа переданы из Министерства промышленности и строительства в Министерство обороны. Минобороны, как уполномоченный орган в области государственного заказа, будет осуществлять стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в этой области.

Ранее поправки по вопросам военно-патриотического воспитания одобрил Мажилис.

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Бауыржан Муканов
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