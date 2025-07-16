Медицинское обследование спортсменов перед соревнованиями: внесены изменения
Так, уточняется, что углубленное медицинское обследование спортсменов проводится организациями спортивной медицины и реабилитации с целью получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом развитии, состоянии здоровья спортсмена, раннее выявление отклонения состояния здоровья, терапию и профилактику соматических заболеваний и травм спортсменов, психологическую подготовку, в том числе функциональном состоянии и показателях его физической работоспособности в динамике.
Комплексное функциональное тестирование проводится с целью оценки функционального состояния спортсмена во время специальных учебно-тренировочных сборов национальных команд РК по видам спорта.
Комплексное функциональное тестирование включает следующие обследования:
- осмотр врачом по спортивной медицине (осмотр профильными специалистами по назначению врача по спортивной медицине);
- лабораторные исследования биологического материала;
- функционально-диагностические и антропометрические исследования:
- антропометрия, анализ композиции состава тела;
- плантоскопия;
- спирография;
- многомерный анализ позвоночника;
- ЭКГ;
- эхокардиография;
- нагрузочное кардиологическое тестирование;
- магнитно-резонансная томография суставов;
- оценка специальной выносливости с газоанализом и определением лактата;
- оценка скоростно-силовых показателей.
Обследования для комплексного функционального тестирования спортсмена назначаются врачом по спортивной медицине по согласованию с главным тренером национальной команды в соответствии с видом спорта, цикличности тренировочных сборов и соревнований, а также с учетом индивидуальных особенностей каждого спортсмена.
Указывается, что комплексное функциональное тестирование спортсменов проводится не менее двух раз в год во время специальных учебно-тренировочных сборов национальных команд РК по видам спорта по подготовке к международным и национальным спортивным соревнованиям.
По итогам углубленного медицинского обследования спортсменов для получения допуска к учебно-тренировочному процессу и участия в спортивных соревнованиях врачом по спортивной медицине составляется заключение, которое включает:
оценку состояния здоровья и определение принадлежности к функциональной группе:
- здоров, занятия спортивной деятельностью возможны без ограничений;
- практически здоров с указанием диагноза, не ограничивающего физические нагрузки во время спортивной деятельности;
- указание диагноза, требующего лечения, отстранения от занятий спортом на время реабилитации и восстановление спортсменов;
- указание диагноза, ограничивающего физические нагрузки во время спортивной деятельности и требующего постоянного отстранения от занятий спортом;
А также:
- оценку физического развития (по антропометрическим данным и методом индексов);
- оценку адаптационных возможностей и функционального состояния (физическая работоспособность, функциональный резерв сердца, тип вегетативного обеспечения, ортостатическую устойчивость, скорость сенсомоторной реакции).
По результатам углубленного, этапного, текущего, комплексно-функционального тестирования и предсоревновательного медицинских обследований спортсменов заполняется форма № 052/у "Медицинская карта амбулаторного пациента".
Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.
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