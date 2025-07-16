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Право

Медицинское обследование спортсменов перед соревнованиями: внесены изменения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 14:13 Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта приказом от 8 июля 2025 года внес изменения в правила медицинского обследования спортсменов для участия в спортивных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что углубленное медицинское обследование спортсменов проводится организациями спортивной медицины и реабилитации с целью получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом развитии, состоянии здоровья спортсмена, раннее выявление отклонения состояния здоровья, терапию и профилактику соматических заболеваний и травм спортсменов, психологическую подготовку, в том числе функциональном состоянии и показателях его физической работоспособности в динамике.

Комплексное функциональное тестирование проводится с целью оценки функционального состояния спортсмена во время специальных учебно-тренировочных сборов национальных команд РК по видам спорта.

Комплексное функциональное тестирование включает следующие обследования:

  • осмотр врачом по спортивной медицине (осмотр профильными специалистами по назначению врача по спортивной медицине);
  • лабораторные исследования биологического материала;
  • функционально-диагностические и антропометрические исследования:

- антропометрия, анализ композиции состава тела;

- плантоскопия;

- спирография;

- многомерный анализ позвоночника;

- ЭКГ;

- эхокардиография;

- нагрузочное кардиологическое тестирование;

- магнитно-резонансная томография суставов;

- оценка специальной выносливости с газоанализом и определением лактата;

- оценка скоростно-силовых показателей.

Обследования для комплексного функционального тестирования спортсмена назначаются врачом по спортивной медицине по согласованию с главным тренером национальной команды в соответствии с видом спорта, цикличности тренировочных сборов и соревнований, а также с учетом индивидуальных особенностей каждого спортсмена.

Указывается, что комплексное функциональное тестирование спортсменов проводится не менее двух раз в год во время специальных учебно-тренировочных сборов национальных команд РК по видам спорта по подготовке к международным и национальным спортивным соревнованиям.

По итогам углубленного медицинского обследования спортсменов для получения допуска к учебно-тренировочному процессу и участия в спортивных соревнованиях врачом по спортивной медицине составляется заключение, которое включает:

оценку состояния здоровья и определение принадлежности к функциональной группе:

  • здоров, занятия спортивной деятельностью возможны без ограничений;
  • практически здоров с указанием диагноза, не ограничивающего физические нагрузки во время спортивной деятельности;
  • указание диагноза, требующего лечения, отстранения от занятий спортом на время реабилитации и восстановление спортсменов;
  • указание диагноза, ограничивающего физические нагрузки во время спортивной деятельности и требующего постоянного отстранения от занятий спортом;

А также:

  • оценку физического развития (по антропометрическим данным и методом индексов);
  • оценку адаптационных возможностей и функционального состояния (физическая работоспособность, функциональный резерв сердца, тип вегетативного обеспечения, ортостатическую устойчивость, скорость сенсомоторной реакции).

По результатам углубленного, этапного, текущего, комплексно-функционального тестирования и предсоревновательного медицинских обследований спортсменов заполняется форма № 052/у "Медицинская карта амбулаторного пациента".

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в антидопинговые правила РК внесли изменения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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