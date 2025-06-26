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Право

Сколько будут удерживать отчислений с доходов казахстанцев согласно новому Налоговому кодексу

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:41 Фото: freepik
Новый Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" отправлен на подпись главе государства. После чего он вступит в силу с 1 января 2026 года. Какие налоговые и социальные отчисления будут производить с зарплат и других доходов граждан, разбирался Zakon.kz.

Было время, когда индивидуум, получая зарплату, расставался лишь с индивидуальным подоходным налогом. Однако сейчас расходов больше. Напомним, до 2020 года не было Фонда медицинского страхования, до 2005 года – Фонда социального страхования (откуда идут некоторые социальные выплаты, например, по потере работы), до 1997-го – накопительного пенсионного фонда.

И во все эти фонды необходимо делать отчисления. Сколько? Зависит от статуса. Итак, считаем.

Плательщиком и ИНП, и всего остального является всякое физическое лицо. Уговоримся, что средний казахстанец – это работник, который трудится у некоего работодателя, за что получает заработную плату. Этот работодатель является агентом, который уплачивает за работника налоги, пенсионные взносы и социальные отчисления.

И тогда с зарплаты такого среднего казахстанца удержат:

  • 10 процентов – обязательные пенсионные взносы согласно статье 249 Социального кодекса (они, конечно, составляют собственность налогоплательщика, но фактически из владения человека до выхода на пенсию изымаются; и не факт, что к тому времени не превратятся в пыль);
  • 10 процентов – ИПН согласно статье 363 нового Налогового кодекса;
  • 2 процента – взносы на обязательное медицинское страхование согласно пункту 1 статьи 28 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании";
  • 5 процентов – социальные отчисления согласно статье 244 СК.

Итого получается более четверти зарплаты, а точнее – 27 процентов.

Но это формально, на самом деле чуть меньше. Ведь 10 процентов ИПН исчисляются из дохода после вычета пенсионных взносов в размере 10 процентов, тогда как выплаты из ЕНПФ затем налогом не облагаются – это еще одна новелла Нового НК, статья 431. И значит, фактически ИПН составляет 9 процентов, а общая сумма – 26 процентов.

Разумеется, не все получают зарплату; иные работают, что называется, на себя. О них тоже говорится в упомянутой выше статье 363 нового НК.

Например, занимаются частной практикой: это частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор. У таковых ИПН ниже на один процент – формально 9 (8,1 в уме). Стало быть, из дохода в целом вычитается чуть более 25 процентов.

Еще лучше положение у фермеров (крестьян): ИПН – 3 процента. Но надо учесть, что фермер должен производить и реализовывать продукцию собственного производства. Однако если крестьянин зажиточный (годовой доход выше 230 тысяч МРП), ставка составит 4,5 процента. Это, кстати, крайняя поправка, инициированная сенаторами.

Еще одно предложение сенаторов – доходы с ценных бумаг на KASE не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом. Все же остальные дивиденды подлежат удержанию ИПН:

  • до этих сакральных 230 тысяч МРП (примерно 900 миллионов тенге) – 5 процентов;
  • свыше – 15 процентов.

Ну и, наконец, индивидуальные предприниматели. Если ИП применяет общеустановленный порядок налогообложения, то платит 10 процентов ИПН (свыше 230 тысяч МРП дохода – 15 процентов). Но ИП также может выбрать специальный налоговый режим, число каковых сократят до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для крестьянских или фермерских хозяйств (статья 715 нового Налогового кодекса).

И тогда ставки следующие.

СНР для самозанятых – нулевая ставка. То есть ИПН не платится вовсе, только социальные платежи в размере не 7, а всего 4 процентов. Этот режим могут выбрать физические лица (граждане РК и кандасы) при предельном доходе 300 МРП в месяц. Есть еще несколько условий.

Они не должны являться ИП и не вправе использовать труд работников. Также приведен исчерпывающий список видов деятельности для этого СНР.

СНР на основе упрощенной декларации могут выбрать ИП и юрлица – резиденты РК, ежемесячный доход которых не выше 600 тысяч МРП, но уже за год. Для таких ИП индивидуальный подоходный налог составит 4 процента плюс пенсионные взносы и соцплатежи.

Условия вроде щадящие, но есть важный нюанс. Сейчас ИП и юрлица, которые относятся к малому бизнесу, платят 1 процент ИПН, а будут, повторимся, 4 процента. Кроме того, составят список видов деятельности, по которым не разрешено применение СНР. И тогда предпринимателям придется платить налоги на общих основаниях.

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Андрей Губенко
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