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Право

Утверждены правила мониторинга развития национальной инновационной системы

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:33 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 2 июня 2026 года утверждены Правила обеспечения мониторинга развития национальной инновационной системы, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг развития национальной инновационной системы осуществляется путем сбора информации у уполномоченных органов в области государственной поддержки инновационной деятельности, углеводородов, добычи урана, твердых полезных ископаемых, государственного стимулирования промышленности и науки для обеспечения доступа пользователям ЕОНИС к информации о поддержке инновационной деятельности.

Фонд по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и субъектом мониторинга определяет цифровые системы, подлежащие интеграции с ЕОНИС. Интеграция осуществляется путем автоматизированного обмена данными с использованием программных интерфейсов (API), сервисов межсистемного взаимодействия и иных технологических механизмов, обеспечивающих передачу сведений без необходимости их повторного ручного ввода.

Предусмотрено, что субъекты мониторинга обеспечивают регистрацию в ЕОНИС сотрудников, ответственных за размещение и актуализацию информации, соблюдение ими конфиденциальности размещаемой информации, включая данные о логине и пароле.

Субъекты мониторинга предоставляют информацию в ЕОНИС в режиме реального времени путем интеграции ЕОНИС с цифровыми системами субъектов мониторинга.

В случае отсутствия технической возможности для интеграции субъекты мониторинга предоставляют информацию посредством ее внесения и актуализации в личном кабинете пользователя.

Передача информации осуществляется по мере возникновения, обновления или изменения соответствующих данных в цифровых системах субъектов мониторинга.

Субъекты мониторинга обеспечивают актуализацию информации в ЕОНИС не позднее трех рабочих дней после получения новых данных или информации о соответствующих изменениях.

При этом субъекты мониторинга обеспечивают первичное внесение информации в течение 30 дней с даты введения в действие настоящего приказа.

Указывается, что государственные органы, не являющиеся субъектами мониторинга, субъекты предпринимательства и физические лица могут предоставлять информацию в ЕОНИС на добровольной основе посредством создания личного кабинета пользователя.

Фонд определяет и актуализирует формы в ЕОНИС для заполнения субъектами мониторинга по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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