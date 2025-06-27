Обновлены нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов
Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра туризма и спорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, сообщает Zakon.kz.
В частности, нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий изложены в новой редакции.
Спортивные звания, разряды и квалификационные категории присваиваются уполномоченным органом и местными исполнительными органами при выполнении норм и требований однократно по виду спорта, включенному в Реестр.
Основанием для присвоения спортивного звания или разряда в соответствии с нормами и требованиями является:
- занятие установленного места на спортивных соревнованиях (требования);
- показатели, подлежащие выполнению для получения спортивных званий и разрядов (нормы).
Нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов установлены для:
- Олимпийских видов спорта.
- Паралимпийских видов спорта.
- Сурдлимпийских видов спорта.
- Национальных видов спорта.
- Неолимпийских видов спорта.
Также установлены требования к квалификационным категориям тренеров, тренеров-преподавателей, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судей.
Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.
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