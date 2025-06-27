Обновлены нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов

Приказом и.о. министра туризма и спорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, сообщает Zakon.kz.

В частности, нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий изложены в новой редакции.

Спортивные звания, разряды и квалификационные категории присваиваются уполномоченным органом и местными исполнительными органами при выполнении норм и требований однократно по виду спорта, включенному в Реестр.

Основанием для присвоения спортивного звания или разряда в соответствии с нормами и требованиями является:

занятие установленного места на спортивных соревнованиях (требования);

показатели, подлежащие выполнению для получения спортивных званий и разрядов (нормы).

Нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов установлены для:

Олимпийских видов спорта. Паралимпийских видов спорта. Сурдлимпийских видов спорта. Национальных видов спорта. Неолимпийских видов спорта.

Также установлены требования к квалификационным категориям тренеров, тренеров-преподавателей, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судей.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.