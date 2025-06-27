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Право

Обновлены нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 10:23 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра туризма и спорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, сообщает Zakon.kz.

В частности, нормы и требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий изложены в новой редакции.

Спортивные звания, разряды и квалификационные категории присваиваются уполномоченным органом и местными исполнительными органами при выполнении норм и требований однократно по виду спорта, включенному в Реестр.

Основанием для присвоения спортивного звания или разряда в соответствии с нормами и требованиями является:

  • занятие установленного места на спортивных соревнованиях (требования);
  • показатели, подлежащие выполнению для получения спортивных званий и разрядов (нормы).

Нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов установлены для:

  1. Олимпийских видов спорта.
  2. Паралимпийских видов спорта.
  3. Сурдлимпийских видов спорта.
  4. Национальных видов спорта.
  5. Неолимпийских видов спорта.

Также установлены требования к квалификационным категориям тренеров, тренеров-преподавателей, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судей.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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