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Законодательство РК

В Казахстане хотят изменить порядок присвоения спортивных званий и разрядов

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 14:46 Фото: freepik
Министерством туризма и спорта Казахстана планируется ввод изменений в порядок присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 4 декабря 2024 года релиза следует, что в рамках совершенствования системы присвоения спортивных званий и разрядов разработан проект нового приказа, предусматривающий изменения по всем видам спорта, в том числе для таких видов, как спортивная акробатика и художественная гимнастика.

Присвоение спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий регулируется нормами и требованиями, утвержденными приказом и. о. министра культуры и спорта РК от 28 октября 2014 года №56 "Об утверждении норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий".

При этом, как отметили в Минтуризма и спорта РК, сам процесс присвоения, включая порядок подачи заявок, определяется приказом №300 от 29 июля 2014 года, регулирующим весь механизм присвоения и лишения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий.

"Изменение нового приказа предусматривает нормы по многим видам спорта, в том числе ввод балльной оценочной системы по художественной гимнастике и спортивной акробатике, разработанной республиканскими аккредитованными спортивными федерациями. До настоящего времени звания и разряды в указанных видах спорта присваивались исключительно на основании занятых призовых мест".Пресс-служба МТС РК

Новые нормы также предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта: олимпийских, паралимпийских, национальных, неолимпийских, технических, военно-прикладных и других. В проекте приказа уточняются требования для всех видов спорта, разработанные в сотрудничестве с профильными спортивными федерациями.

"Спортсмены, выполнившие требования нового приказа, сохранят право на присвоение званий и разрядов, включая результаты, достигнутые на соревнованиях до вступления обновленных норм в силу".Пресс-служба МТС РК

В настоящее время проект приказа направлен на согласование в Департамент юридической службы Министерства туризма и спорта РК.

Ожидается, что документ будет утвержден в январе 2025 года.

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26 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, которому поручил развивать новый вид спорта в Казахстане.

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