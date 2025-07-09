Присвоение звания "Лучший" спортсменам и тренерам: внесены изменения
Так, конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучший спортсмен года".
- "Лучший тренер года".
- "Лучшая аккредитованная спортивная федерация года".
- "Лучшая спортивная организация года".
- "Лучший спортивный регион" (управления физической культуры и спорта областей, городов республиканского значения, столицы).
- "Лучший инструктор по физической культуре и спорту в сельской местности".
- "Лучший районный отдел физической культуры и спорта".
- "Лучший тренер года на селе".
- "Лучший специалист в области физической культуры и спорта".
- "Лучший детский тренер года".
- "Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности".
- "Лучший прорыв в спорте".
- "Лучший спортсмен юношеского, юниорского и молодежного состава".
В частности, уточняется, что спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивные организации (ФСО), претендующие на звание в номинации "Лучший", предоставляют в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК следующие документы:
для номинаций, указанных в подпунктах 1, 2, 10, 12 и 13 выше:
- заявление претендента;
- представление аккредитованной спортивной федерации по виду (видам) спорта РК (при ее наличии), при отсутствии аккредитованной спортивной федерации по виду порта – представление соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы в области физической культуры и спорта с обоснованием выдвижения претендента на присвоение звания;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента на присвоение звания;
- биографию претендента на присвоение звания;
- выписка из протокола официальных международных и республиканских соревнований;
для номинаций, указанных в подпунктах 3 и 4:
- заявление ФСО для участия в конкурсе;
- отчет ФСО о спортивных достижениях в отчетном году (качественные и количественные достижения (показатели) в области физической культуры и спорта);
для номинаций, указанных в подпункте 5 и 7:
- заявление МИО для участия в конкурсе;
- представление МИО с учетом показателей;
для номинаций, указанных в подпункте 6, 8 и 11:
- заявление претендента;
- выписку из протокола заседания МИО о выдвижении претендента на присвоение звания;
- биографию претендента на присвоение звания;
для номинации, указанной в подпункте 9:
- заявление претендента;
- представление аккредитованной спортивной федерации по виду порта РК (при ее наличии), при отсутствии аккредитованной спортивной федерации по виду спорта – представление соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы в области физической культуры и спорта с обоснованием выдвижения претендента на присвоение звания;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента на присвоение звания;
- биографию претендента на присвоение звания.
Конкурс проводится комиссией, создаваемой Комитетом из числа сотрудников ведомства, ведущих спортсменов, тренеров, представителей масс-медиа и общественных организаций, не претендующих на звание в номинации "Лучший".
Комиссия состоит из членов, имеющих право голоса, председатель Комиссии назначается из числа членов комиссии.
Так, звание "Лучший спортсмен года" присваивается лучшим спортсменам по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, показавшим наиболее высокие результаты на официальных международных и республиканских соревнованиях.
Также уточняется, что в номинации "Лучший специалист в области физической культуры и спорта" комиссией отбирается лучший специалист в области спорта по итогам спортивных достижений года из числа работников в области спорта (врач, фармаколог, массажист, менеджер, консультант, хореограф, технические работники и др.).
Звание в номинации "Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности" присваивается методисту с учетом следующих показателей:
- опубликование спортивных статей в периодических печатных изданиях (газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца) и социальных сетях, направленных на популяризацию спорта и вовлечения к занятиям спортом;
- участие в республиканских конференциях, способствующих формированию профессионального имиджа в соответствии с современной системой образования осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
- наличие методических разработок, внедренных в практику работы.
Звание в номинации "Лучший Прорыв в спорте" присуждается мировым рекордсменам, чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, входящих в состав национальных команд РК по видам спорта.
Звание в номинации "Лучший спортсмен юношеского, юниорского и молодежного состава" присваивается спортсмену юношеского, юниорского и молодежного возраста, входящего в состав национальных команд республики по видам спорта, ставшего победителем и призером на республиканских и международных спортивных соревнованиях.
Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.
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