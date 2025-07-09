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Право

Присвоение звания "Лучший" спортсменам и тренерам: внесены изменения

награждение спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:57 Фото: акимат Алматы
Приказом министра туризма и спорта от 27 июня 2025 года внесены изменения в Правила присвоения званий в номинации "Лучший" спортсменам, тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивным организациям, сообщает Zakon.kz.

Так, конкурс проводится по следующим номинациям:

  1. "Лучший спортсмен года".
  2. "Лучший тренер года".
  3. "Лучшая аккредитованная спортивная федерация года".
  4. "Лучшая спортивная организация года".
  5. "Лучший спортивный регион" (управления физической культуры и спорта областей, городов республиканского значения, столицы).
  6. "Лучший инструктор по физической культуре и спорту в сельской местности".
  7. "Лучший районный отдел физической культуры и спорта".
  8. "Лучший тренер года на селе".
  9. "Лучший специалист в области физической культуры и спорта".
  10. "Лучший детский тренер года".
  11. "Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности".
  12. "Лучший прорыв в спорте".
  13. "Лучший спортсмен юношеского, юниорского и молодежного состава".

В частности, уточняется, что спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивные организации (ФСО), претендующие на звание в номинации "Лучший", предоставляют в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК следующие документы:

для номинаций, указанных в подпунктах 1, 2, 10, 12 и 13 выше:

  • заявление претендента;
  • представление аккредитованной спортивной федерации по виду (видам) спорта РК (при ее наличии), при отсутствии аккредитованной спортивной федерации по виду порта – представление соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы в области физической культуры и спорта с обоснованием выдвижения претендента на присвоение звания;
  • копию документа, удостоверяющего личность претендента на присвоение звания;
  • биографию претендента на присвоение звания;
  • выписка из протокола официальных международных и республиканских соревнований;

для номинаций, указанных в подпунктах 3 и 4:

  • заявление ФСО для участия в конкурсе;
  • отчет ФСО о спортивных достижениях в отчетном году (качественные и количественные достижения (показатели) в области физической культуры и спорта);

для номинаций, указанных в подпункте 5 и 7:

  • заявление МИО для участия в конкурсе;
  • представление МИО с учетом показателей;

для номинаций, указанных в подпункте 6, 8 и 11:

  • заявление претендента;
  • выписку из протокола заседания МИО о выдвижении претендента на присвоение звания;
  • биографию претендента на присвоение звания;

для номинации, указанной в подпункте 9:

  • заявление претендента;
  • представление аккредитованной спортивной федерации по виду порта РК (при ее наличии), при отсутствии аккредитованной спортивной федерации по виду спорта – представление соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы в области физической культуры и спорта с обоснованием выдвижения претендента на присвоение звания;
  • копию документа, удостоверяющего личность претендента на присвоение звания;
  • биографию претендента на присвоение звания.

Конкурс проводится комиссией, создаваемой Комитетом из числа сотрудников ведомства, ведущих спортсменов, тренеров, представителей масс-медиа и общественных организаций, не претендующих на звание в номинации "Лучший".

Комиссия состоит из членов, имеющих право голоса, председатель Комиссии назначается из числа членов комиссии.

Так, звание "Лучший спортсмен года" присваивается лучшим спортсменам по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, показавшим наиболее высокие результаты на официальных международных и республиканских соревнованиях.

Также уточняется, что в номинации "Лучший специалист в области физической культуры и спорта" комиссией отбирается лучший специалист в области спорта по итогам спортивных достижений года из числа работников в области спорта (врач, фармаколог, массажист, менеджер, консультант, хореограф, технические работники и др.).

Звание в номинации "Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности" присваивается методисту с учетом следующих показателей:

  • опубликование спортивных статей в периодических печатных изданиях (газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца) и социальных сетях, направленных на популяризацию спорта и вовлечения к занятиям спортом;
  • участие в республиканских конференциях, способствующих формированию профессионального имиджа в соответствии с современной системой образования осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
  • наличие методических разработок, внедренных в практику работы.

Звание в номинации "Лучший Прорыв в спорте" присуждается мировым рекордсменам, чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, входящих в состав национальных команд РК по видам спорта.

Звание в номинации "Лучший спортсмен юношеского, юниорского и молодежного состава" присваивается спортсмену юношеского, юниорского и молодежного возраста, входящего в состав национальных команд республики по видам спорта, ставшего победителем и призером на республиканских и международных спортивных соревнованиях.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили новую Спортивную этику.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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