В Казахстане утвердили предельную оптовую цену на сжиженный газ с 1 июля 2025 года

Министр энергетики приказом от 27 июня 2025 года утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

С 1 февраля 2025 по 30 июня 2025 года оптовая цена сжиженного нефтяного газа также составляла 51 932 тенге.