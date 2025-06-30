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Право

В Казахстане утвердили предельную оптовую цену на сжиженный газ с 1 июля 2025 года

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:29 Фото: pixabay
Министр энергетики приказом от 27 июня 2025 года утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", – говорится в документе. 

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

С 1 февраля 2025 по 30 июня 2025 года оптовая цена сжиженного нефтяного газа также составляла 51 932 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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