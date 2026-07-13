#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Право

В Казахстане утвердили предельную цену оптовой продажи сжиженного газа

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК приказом от 1 июля 2026 года утвердил предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года в размере 59 722 теңге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

C 1 января по 30 июня 2026 года оптовая цена на сжиженный газ была также установлена в размере 59 722 тенге за тонну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры
10:40, Сегодня
Минюст утвердил правила аккредитации журналистов
Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа
15:29, 30 июня 2025
В Казахстане утвердили предельную оптовую цену на сжиженный газ с 1 июля 2025 года
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа
09:14, 23 декабря 2025
Оптовые цены на сжиженный газ сохранили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дарья Шаргородская - справа
10:34, Сегодня
Волейболистки из чемпионата Казахстана признаны лучшими в своём амплуа в Лиге наций
Известный казахстанский форвард Абат Аймбетов может оказаться в &quot;Актобе&quot;
10:31, Сегодня
Известный казахстанский форвард Абат Аймбетов может оказаться в "Актобе"
Жумакан побилась в полуфинале ЧА
10:15, Сегодня
Казахстанка Жумакан побывала в нокдауне и осталась с "бронзой" ЧА по боксу в Джакарте
Акмарал Ерекешева
09:58, Сегодня
Стали известны результаты гимнасток Казахстана на этапе Кубка мира в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: