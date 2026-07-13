В Казахстане утвердили предельную цену оптовой продажи сжиженного газа

Министр энергетики РК приказом от 1 июля 2026 года утвердил предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года в размере 59 722 теңге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

C 1 января по 30 июня 2026 года оптовая цена на сжиженный газ была также установлена в размере 59 722 тенге за тонну.