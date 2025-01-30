С 1 февраля в Казахстане вырастет оптовая цена на сжиженный газ

Министр энергетики подписал приказ от 29 января 2025 года, которым утверждена новая предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 февраля 2025 по 30 июня 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета НДС", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года.

Напомним, на период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года цена составляла 45 158 тенге за тонну.

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