Изменились правила оборота гражданского и служебного оружия

Министр внутренних дел приказом от 25 мая 2026 года внес изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что предприятия-изготовители осуществляют следующие виды деятельности:

исследование, связанное с созданием новых типов и моделей гражданского и служебного оружия или патронов;

разработка опытных образцов новых типов или моделей гражданского и служебного оружия или патронов в процессе проведения опытно-конструкторских работ, а также разработка и экспертиза научно-технической документации на производство оружия или патронов;

испытание гражданского и служебного оружия или патронов для определения их технических характеристик (свойств), установления предельных сроков службы и безопасного использования;

изготовление гражданского и служебного оружия или патронов, в том числе сборка оружия и создание основных частей огнестрельного оружия или составных частей патронов (гильз, капсюлей, пороха, пуль, дроби и картечи), сборка и снаряжение патронов;

художественная отделка гражданского и служебного оружия без внесения конструктивных изменений в его основные части и с сохранением технических и криминалистических характеристик оружия. При художественной отделке оружия допускается применять драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, а также материалы и технологии, не являющиеся необходимыми при изготовлении конкретной модели оружия;

ремонт гражданского и служебного оружия, в том числе приведение его в рабочее состояние путем устранения неисправностей деталей или их замены, а также восстановление внешнего вида и элементов художественной отделки оружия;

реализация изготовленного оружия, при условии его соответствия наименованиям и кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Реализация осуществляется на основании договора либо иного акта, оформленного в соответствии с Гражданским кодексом РК.

Торговлю оружием и патронами на территории республики имеют право осуществлять юридические лица, производящие оружие и патроны на основании лицензий, а также юридические лица-поставщики.

Реализация гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно схожих с оружием изделий допускается юридическими лицами – поставщиками из торгового зала.

Реализация оружия и патронов предприятиями-изготовителями осуществляется только юридическим лицам-поставщикам, имеющим разрешение на их приобретение, а также юридическим лицам в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 37 Правил.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Юридические лица-поставщики:

продают оружие и патроны к нему, имеющие сертификат соответствия органа по подтверждению соответствия и заключение о соответствии криминалистическим требованиям;

обеспечивают учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранение учетной документации в течение десяти лет;

представляют в государственную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия.

Контрольные отстрелы отечественного оружия производят предприятия-изготовители с внесением соответствующих записей в заводских паспортах.

Контрольные отстрелы импортного оружия производятся органами внутренних дел.

обеспечивают сохранность и безопасность его хранения;

обеспечивают знание персоналом законодательства РК об обороте оружия;

исключают доступ к местам размещения и хранения оружия и патронов (за прилавок) посторонних лиц, а также работников магазина, не имеющих допуск к оружию;

при продаже оружия, подлежащего регистрации в органах внутренних дел, продавцы производят сверку разрешения на приобретение оружия с оригиналом удостоверения личности или паспорта покупателя;

сигнальное, оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль (Дж) и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам Республики Казахстан, достигшим восемнадцатилетнего возраста, без разрешения на их приобретение, после представления справки о наличии либо отсутствии судимости, сведений о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами и наркологических больных, справки о прохождении программы подготовки (переподготовки) владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знание правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение.

Лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины (при предоставлении копий разрешений на хранение, хранение и ношение оружия или документов, подтверждающих их службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях о том, что они являются сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, выдавшего разрешительный документ) приобретают указанное оружие без представления справок о наличии либо отсутствии судимости, сведений с Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология" и о прохождении проверки знаний правил безопасного обращения с оружием.

Представленные покупателем справки, сведения, копии разрешений и сведения, удостоверяющие личности, подшиваются и хранятся с учетной документацией десять лет, допускается их хранение в электронном виде.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам Республики Казахстан, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием, в графе "номер и дата выдачи разрешения на приобретение".

Охолощенное оружие продавцы юридических лиц-поставщиков вправе реализовывать физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию на коллекционирование и юридическим лицам указанных в подпунктах 8 и 8 – 1 статьи 12 Закона.

обеспечивают наличие в торговом зале компьютерного оборудования с программным обеспечением, подключенным к серверу цифровой системы государственной базы данных "Е-лицензирование" (далее – ЦС ГБД ЕЛ) (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.);

принимают на комиссионную продажу гражданское и служебное оружие.

Юридическим лицам-поставщикам не допускается продавать на территории Казахстана:

оружие юридическим и физическим лицам, не имеющим разрешений на приобретение конкретного вида и типа оружия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 Правил;

оружие и патроны, не прошедшие сертификацию в порядке, установленном законодательством в сфере технического регулирования, оружие без номера и клейма, а также патроны без маркировки и знака соответствия государственным стандартам на первичной упаковке;

патроны юридическим лицам, не имеющим разрешений на приобретение конкретного вида и типа оружия, за исключением Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов, а также физическим лицам, не имеющим разрешений на хранение или хранение и ношение соответствующего вида и типа оружия, а также при статусе этих разрешений в ЦС ГБД ЕЛ "недействительное" или при его отсутствии в ЦС ГБД ЕЛ (вводится в действие с 12 июля 2026 года - авт.).

патроны физическим лицам, имеющим разрешения на хранение и ношение оружия, полученного во временное пользование;

огнестрельное оружие с нарезным стволом, не прошедшее контрольный отстрел;

приспособления для бесшумной стрельбы и прицелы (прицельные комплексы) ночного видения к оружию, за исключением прицелов для охоты;

оружие и патроны, запрещенные к обороту на территории Республики Казахстан;

оружие и патроны в помещениях, где продаются иные виды товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию;

иные виды товаров кроме гражданского и служебного оружия, патронов к нему, охотничьего пороха, спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию;

конструктивно сходные с оружием изделия, не имеющие сертификата соответствия;

оружие и патроны, не прошедшее испытаний на соответствие криминалистическим требованиям в порядке, установленном Криминалистическими требованиями и методами испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий;

оружие и патроны к нему при предъявлении разрешения на приобретение оружия и (или) патронов со статусом в ЦС ГБД ЕЛ "недействительное" или при его отсутствии в ЦС ГБД ЕЛ;

оружие и патроны, в том числе не подлежащие регистрации, а также конструктивно сходные с оружием изделия, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, имеющим непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимости за совершение преступления, медицинские противопоказания к владению оружием и не прошедшим подготовку по безопасному обращению с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием;

оружие, патроны и охотничий порох не из торгового зала или помещения для хранения оружия и патронов;

оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел;

оружие и патроны, технически непригодные для эксплуатации;

оружие без номера и клейма, а также патроны без знака соответствия стандарту;

огнестрельное оружие с нарезным стволом, не прошедшее контрольный отстрел с представлением в Государственную пулегильзотеку отстрелянных пуль и гильз;

оружие и патроны, полученные во временное пользование;

оружие и патроны, находящиеся под таможенным контролем;

патроны к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, снаряженные гражданами для личного использования;

газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, запрещенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения, а также газовое оружие, способное причинить на расстоянии более одного метра повреждение, не опасное для жизни человека, но влекущее длительное расстройство здоровья на срок более двадцати одного дня либо значительную стойкую утрату трудоспособности на 10 и более процентов;

макеты массо-габаритные, изготовленных из боевого оружия.

Комиссионная продажа оружия:

юридические лица-поставщики принимают на комиссионную продажу оружие по решению суда или от владельцев гражданского и служебного оружия.

оружие, обращенное в установленном порядке в государственную собственность, принимается от лиц, осуществляющих исполнительное производство по решениям судов, в присутствии сотрудников органов внутренних дел, осуществлявших производство по делу.

В случае если оружие, обращенное в установленном порядке в государственную собственность, зарегистрировано в органах внутренних дел, при принятии оружия на реализацию юридическими лицами-поставщиками дополнительно истребуются разрешения на его хранение или хранение и ношение.

зарегистрированное в органах внутренних дел оружие принимается от граждан или представителей организаций на комиссионную продажу при наличии разрешения на хранение или хранение и ношение и документов, удостоверяющих личность.

при сдаче на комиссионную продажу оружия без разрешения на хранение или хранение и ношение или без документов исполнительного производства, оружие принимается и передается администрацией магазина в органы внутренних дел с указанием сведений о лице, сдавшем оружие.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

сведения о принятом на комиссионную продажу зарегистрированном гражданском и служебном оружии направляются в орган внутренних дел по месту регистрации оружия посредством ЦС ГБД ЕЛ.

Для передачи сведений через ЦС ГБД ЕЛ работник юридического лица-поставщика, при обращении физического или юридического лица о сдаче зарегистрированного гражданского или служебного оружия, на комиссионную продажу, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица, через портал "цифрового правительства" проверяет наличие у сдающего лица разрешения на хранение или хранение и ношение в ЦС ГБД ЕЛ, далее в установленном разрешении работником, принимающим оружие заполняются сведения о принятом на реализацию оружия которые направляются посредством ЦС ГБД ЕЛ в орган внутренних дел выдавший разрешение на хранение или хранение и ношение.

Оружие, реализуемое без разрешений, посредством запроса в органы внутренних дел юридическим лицом проверяется на предмет его регистрации.

сданное на комиссионную продажу, зарегистрированное в органах внутренних дел оружие перерегистрируется с граждан и организаций (снимается с учета) только после его регистрации за юридическим лицом-поставщиком, принявшим на комиссионную продажу.

приобретение сданного на комиссионную продажу оружия, в том числе лицом сдавшим его, возможно только при наличии разрешения на приобретение соответствующего вида и типа оружия.

отношения, возникающие между продавцами и покупателями оружия и патронов по договору розничной купли-продажи, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.

При обращении физического или юридического лица о приобретении оружия и (или) патронов (для юридических лиц) юридическое лицо-поставщик, посредством ЭЦП через портал "цифрового правительства" проверяет наличие разрешения на приобретение в ЦС ГБД ЕЛ, далее в установленном разрешении работник юридического лица-поставщика заполняет сведения о реализованном оружии и направляет их посредством ЦС ГБД ЕЛ в орган внутренних дел выдавший разрешение на приобретение.

Указывается, что юридические лица, передавшие оружие или патроны при реорганизации или ликвидации, в семидневный срок письменно сообщают об этом в орган внутренних дел, в котором оружие состоит на учете, указав количество, марку, калибр и номер каждой единицы переданного оружия, количество, марку, калибр патронов. К сообщению прилагаются разрешение на хранение оружия для его переоформления, а также документы, на основании которых осуществлена передача.

Приобретенное гражданское и служебное оружие в семидневный срок со дня приобретения регистрируется в территориальном органе внутренних дел, выдавшим разрешение на приобретение, посредством ЦС ГБД ЕЛ или путем представления сведений о приобретенном оружии (в случае импорта оружия юридическими лицами-поставщиками).

Не подлежат регистрации в органах внутренних дел механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно.

Разрешения на приобретение гражданского оружия действительны три месяца при предъявлении паспорта или документа, удостоверяющего личность.

В целях проведения контрольного отстрела, юридическому лицу-поставщику разрешается реализовать физическому лицу до трех патронов к вновь приобретенному спортивному и охотничьему нарезному оружию.

Не допускается приобретение:

физическими и юридическими лицами гражданского и служебного оружия без получения в органах внутренних дел разрешения на его приобретение.

Сигнальное, охолощенное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия приобретаются гражданами Республики Казахстан без разрешений на их приобретение.

Физические и юридические лица, имеющие лицензии на коллекционирование, приобретают охолощенное оружие после предъявления лицензии.

Сигнального, охолощенного оружия, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходных с оружием изделий физическими лицами:

с непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимостью за совершение преступления;

состоящим на учете наркологических и психоневрологических учреждениях;

не прошедшими инструктаж по безопасному обращению с оружием.

При приобретении механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами – не прошедшими инструктаж о безопасном обращении с оружием.

не достигшими 18-летнего возраста;

имеющими медицинские противопоказания к владению оружием;

не имеющими условий для хранения оружия;

привлекаемыми к уголовной ответственности, до принятия решения судом;

освобожденными от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса РК;

совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 108-1 (частью первой), 109-1, 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса РК, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 440-1, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 Кодекса об административных правонарушениях;

гражданского и служебного оружия и патронов к нему субъектами, указанными в пункте 45 Правил, кроме подпунктов 3, 8 и 9, не у юридических лиц – поставщиков за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23, 24 и 28 Правил;

гражданами огнестрельного длинноствольного нарезного оружия калибром более ".338 LapuaMag" (8,6*70 мм);

дополнительных стволов или иных запасных конструктивных частей к оружию, если после их приобретения возможна сборка дополнительной единицы оружия.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 30 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.