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Право

Утверждены предельные оптовые цены на товарный газ для крупных потребителей и цифровых майнеров

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики подписал приказ от 30 июня 2026 года об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Документом утверждаются предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Следует отметить, что цены сохранили на уровне 2025 года.

В регионах Казахстана установлены следующие предельные цены за тысячу кубических метров без НДС:

  • Астана, Акмолинская область – 72 846 тенге;
  • Алматы, Алматинская область – 76 686 тенге;
  • Шымкент – 71 122 тенге;
  • Актюбинская область – 54 933 тенге;
  • Атырауская область – 41 993 тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 55 365 тенге;
  • Жамбылская область – 70 639 тенге;
  • Область Жетысу – 76 686 тенге;
  • Карагандинская область – 72 846 тенге;
  • Костанайская область – 62 951 тенге;
  • Кызылординская область – 59 179 тенге;
  • Мангистауская область – 57 649 тенге;
  • Туркестанская область – 71 122 тенге;
  • Область Улытау – 72 846 тенге;
  • Восточно-Казахстанская область – 13 069 тенге.

Приказ введен в действие с 1 июля.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане значительно расширили перечень товаров с минимальным уровнем цен.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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