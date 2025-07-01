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Право

Конституционный суд: Дифференцированный подход к мерам соцподдержки не нарушает прав ребенка

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:19 Фото: pexels
Дифференцированный подход к мерам социальной поддержки не нарушает Конституцию, заключили в Конституционном суде, сообщает Zakon.kz.

Суть вопроса

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о соответствии Конституции ряда норм, предоставляющих детям сотрудников определенных государственных сфер – военнослужащих, полицейских, медиков, педагогов и сотрудников специальных органов – право на внеочередное зачисление в детские сады по месту жительства.

Заявитель усмотрел в этих положениях признаки дискриминации по социальному происхождению и нарушение прав своего ребенка.

Что сказали в суде

Конституционный суд не нашел оснований для принятия обращения к производству.

Суд подчеркнул, что оспариваемые нормы не препятствовали заявителю в реализации права на дошкольное образование – его ребенок уже получил место в детском саду. При этом было отмечено, что пользование правами и свободами не предполагает одинакового отношения во всех случаях, что соответствует как национальному, так и международному праву с учетом задач указанных служб, сопряженных с риском для жизни и здоровья сотрудников этих служб.

В суде заключили, что дифференцированный подход к предоставлению мер социальной поддержки признан законным механизмом государственной политики, направленным на защиту и поддержку отдельных категорий граждан, чья служба связана с особыми условиями и общественной значимостью.

Ранее Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца в части применения индексации судом взысканных сумм.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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