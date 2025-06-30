Токаев назначил председателей и судей кассационных судов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 июня 2025 года "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, на должность председателя назначены:

Кассационного суда по гражданским делам

Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;

Кассационного суда по уголовным делам

Жумагулов Акан Маратович с освобождением от должности председателя суда города Астаны;

Кассационного суда по административным делам

Нажмиденов Берик Тулеутаевич.

Назначены на должность судьи:

Кассационного суда по гражданским делам

Аймурзинов Айнагул Жумабаевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Айтжанов Кайрат Рымтаевич с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Алпысова Людмила Салиховна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Абдигалимов Саят Собетаевич с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Абдыкулова Ак-тоты Таласбаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Айкенова Алмагул Кайратовна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Бакытжанова Амангул Арыстанбаевна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Бастаубаев Габит Балтабаевич с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

Даненова Акмарал Алшынбаевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Даулеткалиева Галия Манарбековна с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;

Есдаулетов Ахметжан Каршигаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Джаппарова Гульнар Сарсенбековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Жумагулова Нуржамал Ауесхановна с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Ибрагимова Майра Набиевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Исмагулова Карлыгаш Кенисовна с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

Исполова Раушан Адлгазыевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Кененбаев Самат Советбекович с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

Кочубей Галина Алексеевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Кадырова Мира Таировна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Каирбеков Амангельды Зикенович;

Косанов Нурлыбек Оразбаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Майшибаев Чингиз Исаевич с освобождением от должности судьи Военного суда РК;

Мамырбаева Ляззат Бакытбековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Манакаева Кымбат Сауловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Махметова Дана Джамбаевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Нусупова Шолпан Маратовна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;

Нурабай Сауле Куанышевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Ормаханов Нурлыбек Бостандыкович с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Рамазанова Асем Касембаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Рустембеков Жомарт Кауасович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;

Тергемесова Гульнур Бекбулатовна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Тогумбетова Айгуль Омыртаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Токсанбаев Аянбек Бекежанович с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

Тохтарбаева Венера Ергалиевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Тлеубаева Айгуль Калиакпаровна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Хан Наталья Степановна с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

Черняховская Марина Романовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Кассационного суда по уголовным делам

Абдрахманова Гульжан Кадыловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Аубакиров Мурат Ескендирович с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;

Даулетова Гульмира Бердешовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Джиембаева Нуриля Тойбазаровна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Ергалиева Шынар Телеубековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Есымова Алма Есымовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Каркада Инна Юрьевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Калимукашева Айгуль Демеуовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Магзомова Алтыншаш Махмеденовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Макулов Талгат Абдуллаевич с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;

Мусетов Кайыркелди Ахметович с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Мырзахметов Самат Мелдебекович с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;

Наримов Артур Зулхарнаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Унгарсынова Элеонора Макизовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Омиртайулы Нурлан с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;

Сатыбалдин Mирас Калиевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;

Сералин Ерлик Азирханович с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;

Тухфатова Дина Нурбулатовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Тлепов Азамат Серикович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;

Шмирова Зинаида Галимжановна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Кассационного суда по административным делам

Айнакулова Роза Мухамедкеримовна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Абдугалиев Дамир Абдугалиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;

Кудекова Лязат Сериковна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Кабдрахманова Назым Мырзабековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;

Каирбаева Лаура Еркиновна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;

Касымов Максат Аманбекович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Манабаева Мараш Аманкельдыкызы с освобождением от должности судьи суда города Астаны;

Манжуева Шолпан Серикбековна с освобождением от должности судьи суда области Абай;

Мухамедов Александр Юсупович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Назарова Алия Жалгасовна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Нуралиев Ерлан Мырзаханович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;

Нуралыева Найля Елгельдиевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;

Нурлыбаева Динара Ничаевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;

Оспанова Жанат Ануаровна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;

Тулеев Ербол Буратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;

Туганбаев Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;

Шалаева Наталья Алексеевна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;

Едрисова Гульзия Мурзахановна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.

Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

В Казахстане с 1 июля 2025 года начинают свою работу кассационные суды. Они будут рассматривать жалобы на решения нижестоящих судов, вступившие в законную силу, и проверять их законность и обоснованность.

В частности, созданы три кассационных суда, расположенных в Астане, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах.