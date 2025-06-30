Токаев назначил председателей и судей кассационных судов
Так, на должность председателя назначены:
Кассационного суда по гражданским делам
- Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;
Кассационного суда по уголовным делам
- Жумагулов Акан Маратович с освобождением от должности председателя суда города Астаны;
Кассационного суда по административным делам
- Нажмиденов Берик Тулеутаевич.
Назначены на должность судьи:
Кассационного суда по гражданским делам
- Аймурзинов Айнагул Жумабаевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
- Айтжанов Кайрат Рымтаевич с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Алпысова Людмила Салиховна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Абдигалимов Саят Собетаевич с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Абдыкулова Ак-тоты Таласбаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Айкенова Алмагул Кайратовна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- Бакытжанова Амангул Арыстанбаевна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
- Бастаубаев Габит Балтабаевич с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
- Даненова Акмарал Алшынбаевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- Даулеткалиева Галия Манарбековна с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;
- Есдаулетов Ахметжан Каршигаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
- Джаппарова Гульнар Сарсенбековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Жумагулова Нуржамал Ауесхановна с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
- Ибрагимова Майра Набиевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- Исмагулова Карлыгаш Кенисовна с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
- Исполова Раушан Адлгазыевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Кененбаев Самат Советбекович с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
- Кочубей Галина Алексеевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- Кадырова Мира Таировна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Каирбеков Амангельды Зикенович;
- Косанов Нурлыбек Оразбаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
- Майшибаев Чингиз Исаевич с освобождением от должности судьи Военного суда РК;
- Мамырбаева Ляззат Бакытбековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Манакаева Кымбат Сауловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Махметова Дана Джамбаевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Нусупова Шолпан Маратовна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;
- Нурабай Сауле Куанышевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Ормаханов Нурлыбек Бостандыкович с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
- Рамазанова Асем Касембаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Рустембеков Жомарт Кауасович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;
- Тергемесова Гульнур Бекбулатовна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
- Тогумбетова Айгуль Омыртаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
- Токсанбаев Аянбек Бекежанович с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
- Тохтарбаева Венера Ергалиевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Тлеубаева Айгуль Калиакпаровна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Хан Наталья Степановна с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
- Черняховская Марина Романовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
Кассационного суда по уголовным делам
- Абдрахманова Гульжан Кадыловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Аубакиров Мурат Ескендирович с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
- Даулетова Гульмира Бердешовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
- Джиембаева Нуриля Тойбазаровна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
- Ергалиева Шынар Телеубековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Есымова Алма Есымовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Каркада Инна Юрьевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
- Калимукашева Айгуль Демеуовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
- Магзомова Алтыншаш Махмеденовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
- Макулов Талгат Абдуллаевич с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
- Мусетов Кайыркелди Ахметович с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
- Мырзахметов Самат Мелдебекович с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;
- Наримов Артур Зулхарнаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
- Унгарсынова Элеонора Макизовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Омиртайулы Нурлан с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
- Сатыбалдин Mирас Калиевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
- Сералин Ерлик Азирханович с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
- Тухфатова Дина Нурбулатовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
- Тлепов Азамат Серикович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;
- Шмирова Зинаида Галимжановна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
Кассационного суда по административным делам
- Айнакулова Роза Мухамедкеримовна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Абдугалиев Дамир Абдугалиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;
- Кудекова Лязат Сериковна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Кабдрахманова Назым Мырзабековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
- Каирбаева Лаура Еркиновна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;
- Касымов Максат Аманбекович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Манабаева Мараш Аманкельдыкызы с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
- Манжуева Шолпан Серикбековна с освобождением от должности судьи суда области Абай;
- Мухамедов Александр Юсупович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- Назарова Алия Жалгасовна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
- Нуралиев Ерлан Мырзаханович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
- Нуралыева Найля Елгельдиевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;
- Нурлыбаева Динара Ничаевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;
- Оспанова Жанат Ануаровна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;
- Тулеев Ербол Буратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;
- Туганбаев Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;
- Шалаева Наталья Алексеевна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;
- Едрисова Гульзия Мурзахановна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.
Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
В Казахстане с 1 июля 2025 года начинают свою работу кассационные суды. Они будут рассматривать жалобы на решения нижестоящих судов, вступившие в законную силу, и проверять их законность и обоснованность.
В частности, созданы три кассационных суда, расположенных в Астане, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах.