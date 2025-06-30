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Право

Токаев назначил председателей и судей кассационных судов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 июня 2025 года "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, на должность председателя назначены:

Кассационного суда по гражданским делам

  • Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда;

Кассационного суда по уголовным делам

  • Жумагулов Акан Маратович с освобождением от должности председателя суда города Астаны;

Кассационного суда по административным делам

  • Нажмиденов Берик Тулеутаевич.

Назначены на должность судьи:

Кассационного суда по гражданским делам

  • Аймурзинов Айнагул Жумабаевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
  • Айтжанов Кайрат Рымтаевич с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Алпысова Людмила Салиховна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Абдигалимов Саят Собетаевич с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Абдыкулова Ак-тоты Таласбаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Айкенова Алмагул Кайратовна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • Бакытжанова Амангул Арыстанбаевна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
  • Бастаубаев Габит Балтабаевич с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
  • Даненова Акмарал Алшынбаевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • Даулеткалиева Галия Манарбековна с освобождением от должности судьи Западно-Казахстанского областного суда;
  • Есдаулетов Ахметжан Каршигаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
  • Джаппарова Гульнар Сарсенбековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Жумагулова Нуржамал Ауесхановна с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
  • Ибрагимова Майра Набиевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • Исмагулова Карлыгаш Кенисовна с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
  • Исполова Раушан Адлгазыевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Кененбаев Самат Советбекович с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
  • Кочубей Галина Алексеевна с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • Кадырова Мира Таировна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Каирбеков Амангельды Зикенович;
  • Косанов Нурлыбек Оразбаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
  • Майшибаев Чингиз Исаевич с освобождением от должности судьи Военного суда РК;
  • Мамырбаева Ляззат Бакытбековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Манакаева Кымбат Сауловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Махметова Дана Джамбаевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Нусупова Шолпан Маратовна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны;
  • Нурабай Сауле Куанышевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Ормаханов Нурлыбек Бостандыкович с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
  • Рамазанова Асем Касембаевна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Рустембеков Жомарт Кауасович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда;
  • Тергемесова Гульнур Бекбулатовна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
  • Тогумбетова Айгуль Омыртаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
  • Токсанбаев Аянбек Бекежанович с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
  • Тохтарбаева Венера Ергалиевна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Тлеубаева Айгуль Калиакпаровна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Хан Наталья Степановна с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
  • Черняховская Марина Романовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;

Кассационного суда по уголовным делам

  • Абдрахманова Гульжан Кадыловна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Аубакиров Мурат Ескендирович с освобождением от должности судьи Мангистауского областного суда;
  • Даулетова Гульмира Бердешовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
  • Джиембаева Нуриля Тойбазаровна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
  • Ергалиева Шынар Телеубековна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Есымова Алма Есымовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Каркада Инна Юрьевна с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
  • Калимукашева Айгуль Демеуовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
  • Магзомова Алтыншаш Махмеденовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
  • Макулов Талгат Абдуллаевич с освобождением от должности судьи Туркестанского областного суда;
  • Мусетов Кайыркелди Ахметович с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
  • Мырзахметов Самат Мелдебекович с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;
  • Наримов Артур Зулхарнаевич с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
  • Унгарсынова Элеонора Макизовна с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Омиртайулы Нурлан с освобождением от должности судьи Кызылординского областного суда;
  • Сатыбалдин Mирас Калиевич с освобождением от должности судьи Акмолинского областного суда;
  • Сералин Ерлик Азирханович с освобождением от должности судьи Костанайского областного суда;
  • Тухфатова Дина Нурбулатовна с освобождением от должности судьи Атырауского областного суда;
  • Тлепов Азамат Серикович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;
  • Шмирова Зинаида Галимжановна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;

Кассационного суда по административным делам

  • Айнакулова Роза Мухамедкеримовна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Абдугалиев Дамир Абдугалиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны;
  • Кудекова Лязат Сериковна с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Кабдрахманова Назым Мырзабековна с освобождением от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда;
  • Каирбаева Лаура Еркиновна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам суда области Абай;
  • Касымов Максат Аманбекович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Манабаева Мараш Аманкельдыкызы с освобождением от должности судьи суда города Астаны;
  • Манжуева Шолпан Серикбековна с  освобождением от должности судьи суда области Абай;
  • Мухамедов Александр Юсупович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • Назарова Алия Жалгасовна с освобождением от должности судьи Актюбинского областного суда;
  • Нуралиев Ерлан Мырзаханович с освобождением от должности судьи Алматинского городского суда;
  • Нуралыева Найля Елгельдиевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Акмолинского областного суда;
  • Нурлыбаева Динара Ничаевна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Жамбылского областного суда;
  • Оспанова Жанат Ануаровна с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Кызылординского областного суда;
  • Тулеев Ербол Буратович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда;
  • Туганбаев Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по административным делам Карагандинского областного суда;
  • Шалаева Наталья Алексеевна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда;
  • Едрисова Гульзия Мурзахановна с освобождением от должности судьи Северо-Казахстанского областного суда.

Указ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:10
Принцип работы новых кассационных судов разъяснили в Верховном суде

В Казахстане с 1 июля 2025 года начинают свою работу кассационные суды. Они будут рассматривать жалобы на решения нижестоящих судов, вступившие в законную силу, и проверять их законность и обоснованность.

В частности, созданы три кассационных суда, расположенных в Астане, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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