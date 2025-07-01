В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись
В Бюро национальной статистики отметили, что это масштабное статистическое наблюдение охватит все регионы республики и станет важным источником актуальных данных о состоянии сельского хозяйства.
Перепись пройдет в два этапа и продлится до 20 октября 2025 года:
- Онлайн-этап – 1-31 августа: участие обязаны принять юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством, а также домохозяйства. Опрос проходит на сайте sanaq.gov.kz.
- Офлайн-этап – 20 сентября-20 октября: интервьюеры лично посетят домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос, но имеют приусадебные участки, огороды, сады или сельскохозяйственных животных.
"Мы обращаемся ко всем сельхозпроизводителям, фермерам и гражданам. Участие в переписи не формальность, а вклад в будущее аграрного сектора страны. Только полные и достоверные данные позволят выстроить эффективную систему господдержки, развивать инфраструктуру на селе и принимать обоснованные решения в сфере продовольствия и сельского хозяйства", – сказал руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.
В переписи планируется охватить около 2 млн домохозяйств и более 300 тыс. сельхозпроизводителей. Для проведения опросов по всей стране будет задействовано свыше 3500 интервьюеров.
Для удобства казахстанцев будут открыты зоны самообслуживания в сельских акиматах и районных отделах статистики с доступом в интернет. Также граждане могут получить консультации в контакт-центре по номеру 1446.
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