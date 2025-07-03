#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
518.37
609.97
6.6
Право

Обновлены правила предоставления земельных участков для строительства оборонных объектов по ГЧП

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:28 Фото: freepik
Приказом министра обороны от 23 июня 2025 года внесены изменения в Правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для строительства оборонных объектов, сообщает Zakon.kz.

В частности изменен заголовок правил – Правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов.

Сами правила изложены в новой редакции.

Выбор земельного участка, подлежащего предоставлению во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, осуществляется начальником гарнизона по представлению начальника районной эксплуатационной части уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

По итогам выбора составляется акт выбора земельного участка, который в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения направляется в ответственное структурное подразделение.

Ответственное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня получения утвержденного акта выбора земельного участка формирует перечень земельных участков, подлежащих предоставлению во временное безвозмездное пользование частному партнеру и согласовывает его первым руководителем уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

При разделе земельного участка, подлежащего предоставлению во временное безвозмездное пользование частному партнеру, изготавливается землеустроительный проект. После утверждения землеустроительного проекта проводится изготовление идентификационного документа на земельный участок.

Предоставление земельного участка во временное безвозмездное пользование для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов Вооруженных сил РК осуществляется на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.

Земельные участки сдаются частному партнеру на срок действия договора государственно-частного партнерства.

 Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
МЦРИАП добавили новые функции
Право
11:54, Сегодня
МЦРИАП добавили новые функции
Формировать Национальный корпус казахского языка будут по новым правилам
Право
11:43, Сегодня
Формировать Национальный корпус казахского языка будут по новым правилам
Субсидии из бюджета выделят на развитие водохранилищ и каналов в Казахстане
Право
10:00, Сегодня
Субсидии из бюджета выделят на развитие водохранилищ и каналов в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: