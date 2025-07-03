Обновлены правила предоставления земельных участков для строительства оборонных объектов по ГЧП

Приказом министра обороны от 23 июня 2025 года внесены изменения в Правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для строительства оборонных объектов, сообщает Zakon.kz.

В частности изменен заголовок правил – Правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов.

Сами правила изложены в новой редакции.

Выбор земельного участка, подлежащего предоставлению во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, осуществляется начальником гарнизона по представлению начальника районной эксплуатационной части уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

По итогам выбора составляется акт выбора земельного участка, который в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения направляется в ответственное структурное подразделение.

Ответственное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня получения утвержденного акта выбора земельного участка формирует перечень земельных участков, подлежащих предоставлению во временное безвозмездное пользование частному партнеру и согласовывает его первым руководителем уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

При разделе земельного участка, подлежащего предоставлению во временное безвозмездное пользование частному партнеру, изготавливается землеустроительный проект. После утверждения землеустроительного проекта проводится изготовление идентификационного документа на земельный участок.

Предоставление земельного участка во временное безвозмездное пользование для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов Вооруженных сил РК осуществляется на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.

Земельные участки сдаются частному партнеру на срок действия договора государственно-частного партнерства.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.