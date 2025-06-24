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Право

Обновлены правила отчуждения оборонных объектов для возмещения затрат частным партнерам

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны РК приказом от 12 июня 2025 года утвердил в новой редакции Правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру, сообщает Zakon.kz.

Оборонные объекты отчуждаются частному партнеру в целях возмещения затрат по договору государственно-частного партнерства.

Ранее в документе речь шла также о договорах концессии.

Перечень отчуждаемых оборонных объектов Вооруженных сил по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру формируется ответственным структурным подразделением по заявкам воинских частей и учреждений Вооруженных сил, который предоставляется на согласование первому руководителю уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

Ответственное структурное подразделение разрабатывает перечень в соответствии с подпунктом 26-28) пункта 2 статьи 22 закона "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан".

Указывается, что оценка оборонных объектов, отчуждаемых по договорам государственно-частного партнерства, осуществляется в порядке, определенном законом "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" после утверждения перечня правительством РК.

После государственной приемки объекта государственно-частного партнерства отчуждаемые оборонные объекты Вооруженных сил по договорам государственно-частного партнерства признаются неиспользуемыми.

Отчуждение оборонных объектов Вооруженных сил оформляется актом приема-передачи имущества (передаточный акт) в срок не более 30 календарных дней со дня государственной приемки объекта государственно-частного партнерства.

Передаточный акт подписывается уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон.

Также говорится, что передаточный акт составляется в трех экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон, участвующих в его оформлении.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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