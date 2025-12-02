Министерству промышленности и строительства добавили новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 27 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства "под ключ", определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

разработка перечня проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования;

установление порядка обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;

определение отраслевого центра информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;

разработка и утверждение правил организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением;

определение правил предоставления построенного жилища гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации;

разработка и утверждение правил планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процессов проектирования, строительства или эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

разработка и утверждение правил осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов по согласованию с уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции;

разработка и утверждение правил функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

определение администратора электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

разработка и утверждение типовой конкурсной документации проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

разработка и утверждение правил приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

определение требований и порядка работы единого расчетного центра;

определение применения государственных информационных систем в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. В новой редакции изложен подпункт: разработка и утверждение перечня коммунальных услуг, требований к единому платежному документу и типовых правил предоставления коммунальных услуг. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

