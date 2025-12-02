#АЭС в Казахстане
Право

Министерству промышленности и строительства добавили новые функции

Министерство транспорта РК, МТ РК, Министерство промышленности и строительства РК, МПС РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 27 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства "под ключ", определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;
  • разработка перечня проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования;
  • установление порядка обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;
  • определение отраслевого центра информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;
  • разработка и утверждение правил организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением;
  • определение правил предоставления построенного жилища гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации;
  • разработка и утверждение правил планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процессов проектирования, строительства или эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
  • разработка и утверждение правил осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов по согласованию с уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции;
  • разработка и утверждение правил функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
  • определение администратора электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
  • разработка и утверждение типовой конкурсной документации проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
  • разработка и утверждение правил приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
  • определение требований и порядка работы единого расчетного центра;
  • определение применения государственных информационных систем в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

В новой редакции изложен подпункт:

разработка и утверждение перечня коммунальных услуг, требований к единому платежному документу и типовых правил предоставления коммунальных услуг.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
