Министерству промышленности и строительства добавили новые функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 27 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства "под ключ", определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;
- разработка перечня проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования;
- установление порядка обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;
- определение отраслевого центра информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения;
- разработка и утверждение правил организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением;
- определение правил предоставления построенного жилища гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации;
- разработка и утверждение правил планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процессов проектирования, строительства или эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
- разработка и утверждение правил осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов по согласованию с уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции;
- разработка и утверждение правил функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
- определение администратора электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
- разработка и утверждение типовой конкурсной документации проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
- разработка и утверждение правил приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;
- определение требований и порядка работы единого расчетного центра;
- определение применения государственных информационных систем в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
В новой редакции изложен подпункт:
разработка и утверждение перечня коммунальных услуг, требований к единому платежному документу и типовых правил предоставления коммунальных услуг.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript