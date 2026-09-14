Утвержден перечень медицинских специальностей программ интернатуры
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Приказом и. о. министра здравоохранения от 3 сентября 2026 года утвержден Перечень медицинских специальностей программ интернатуры, сообщает Zakon.kz.
В Перечень медицинских специальностей программ интернатуры включены:
1. Общая врачебная практика
2. Терапия
3. Хирургия
4. Акушерство и гинекология
5. Педиатрия
6. Детская хирургия
7. Стоматология
8. Медико-профилактическое дело.
Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.
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