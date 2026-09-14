Утвержден перечень медицинских специальностей программ интернатуры

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Приказом и. о. министра здравоохранения от 3 сентября 2026 года утвержден Перечень медицинских специальностей программ интернатуры, сообщает Zakon.kz.

В Перечень медицинских специальностей программ интернатуры включены: 1. Общая врачебная практика 2. Терапия 3. Хирургия 4. Акушерство и гинекология 5. Педиатрия 6. Детская хирургия 7. Стоматология 8. Медико-профилактическое дело. Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.

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