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Право

Утвержден перечень медицинских специальностей программ интернатуры

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:27 Фото: freepik
Приказом и. о. министра здравоохранения от 3 сентября 2026 года утвержден Перечень медицинских специальностей программ интернатуры, сообщает Zakon.kz.

В Перечень медицинских специальностей программ интернатуры включены:

1. Общая врачебная практика

2. Терапия

3. Хирургия

4. Акушерство и гинекология

5. Педиатрия

6. Детская хирургия

7. Стоматология

8. Медико-профилактическое дело.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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