Утверждены требования водопользования, нарушение которых требует оперативных мер реагирования
Фото: primeminister.kz
Приказом министра водных ресурсов и ирригации определен перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли следующие требования, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры:
- Невыполнение в установленные сроки обязательств, предусмотренных в бассейновых соглашениях, – до 45 календарных дней.
- Превышение разрешенных объемов водопользования, влекущее нарушение прав и законных интересов других водопользователей и природопользователей, – до 45 календарных дней.
- Невыполнение либо нарушение планов мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды – до 45 календарных дней.
- Содержание в неисправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние воды, – до 60 календарных дней.
- Отсутствие средств измерения или водоизмерительных приборов на водозаборах и водосбросных сооружениях – до 60 календарных дней.
- Несвоевременное осуществление платы за водопользование – до 45 календарных дней.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.
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