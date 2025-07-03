Утверждены требования водопользования, нарушение которых требует оперативных мер реагирования

Приказом министра водных ресурсов и ирригации определен перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие требования, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры:

Невыполнение в установленные сроки обязательств, предусмотренных в бассейновых соглашениях, – до 45 календарных дней.

Превышение разрешенных объемов водопользования, влекущее нарушение прав и законных интересов других водопользователей и природопользователей, – до 45 календарных дней.

Невыполнение либо нарушение планов мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды – до 45 календарных дней.

Содержание в неисправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние воды, – до 60 календарных дней.

Отсутствие средств измерения или водоизмерительных приборов на водозаборах и водосбросных сооружениях – до 60 календарных дней.

Несвоевременное осуществление платы за водопользование – до 45 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.