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Право

Утверждены требования водопользования, нарушение которых требует оперативных мер реагирования

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:56 Фото: primeminister.kz
Приказом министра водных ресурсов и ирригации определен перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие требования, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры:

  • Невыполнение в установленные сроки обязательств, предусмотренных в бассейновых соглашениях, – до 45 календарных дней.
  • Превышение разрешенных объемов водопользования, влекущее нарушение прав и законных интересов других водопользователей и природопользователей, – до 45 календарных дней.
  • Невыполнение либо нарушение планов мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды – до 45 календарных дней.
  • Содержание в неисправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние воды, – до 60 календарных дней.
  • Отсутствие средств измерения или водоизмерительных приборов на водозаборах и водосбросных сооружениях – до 60 календарных дней.
  • Несвоевременное осуществление платы за водопользование – до 45 календарных дней. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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