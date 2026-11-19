Утверждены требования, нарушение которых влечет оперативное реагирование на объектах атомной энергии
В частности, в перечень вошло восемь различных видов требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования:
- Наличие средств контроля плотности потока нейтронов во всех режимах эксплуатации, в том числе при загрузке (перегрузке) активной зоны исследовательской ядерной установки (ИЯУ).
- Наличие средств контроля радиоактивности теплоносителя первого контура и экспериментальных петель, выбросов и сбросов радионуклидов, а также радиационной обстановки в помещениях и на площадке ИЯУ.
- Наличие средств контроля утечки теплоносителя (замедлителя) гетерогенного исследовательского реактора (ИР), замедлителя критической сборки, раствора ядерного материала гомогенного ИР.
- Хранения ядерных материалов категории I в укрепленном (сейфовом) помещении или укрепленной камере (конструкции) в особо важной зоне, которые обеспечивают дополнительный рубеж обнаружения и задержки, препятствующие изъятию материала.
- Наличие утвержденного и согласованного плана ядерной физической безопасности предприятий по добыче и (или) обращению с природным ураном.
- Наличие соответствующей лицензии в сфере использования атомной энергии.
Соответствие персонала, занятого на объектах использования атомной энергии, квалификационным требованиям:
для специалистов, занятых на объектах использования атомной энергии для объектов 1 и 2 категорий радиационной опасности, имеющих:
- высшее образование, подтвержденное дипломом, по технической специальности, соответствующей профилю работы организации;
- стаж работы не менее пяти лет на объектах использования атомной энергии, подтверждаемый документально. Документами, подтверждающими трудовую деятельность работника, являются:
- трудовая книжка;
- трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;
- выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;
- выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;
- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);
- выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;
- сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;
- договор о дуальном обучении;
- архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника;
- вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений;
- сертификаты, свидетельства, удостоверения, подтверждающие квалификацию и прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки;
для специалистов, занятых на объектах использования атомной энергии для объектов 3 и 4 категорий радиационной опасности, имеющих:
- высшее образование, подтвержденное дипломом, по специальности, соответствующей профилю работы организации;
- сертификаты, свидетельства, удостоверения, подтверждающие квалификацию и прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки;
для техников, занятых на объектах использования атомной энергии для объектов 1 и 2 категорий радиационной опасности, имеющих:
- высшее, послесреднее образование или среднее образование (техническое и профессиональное), подтвержденное дипломом, по технической специальности, соответствующей профилю работы организации;
- стаж работы не менее одного года на объектах использования атомной энергии, подтверждаемый документально. Документами, подтверждающими трудовую деятельность работника, являются:
- трудовая книжка;
- трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;
- выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;
- выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;
- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);
- выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;
- сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;
- договор о дуальном обучении;
- архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника;
- вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений;
- сертификаты, свидетельства, удостоверения, подтверждающие квалификацию и прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки;
для техников, занятых на объектах использования атомной энергии для объектов 3 и 4 категорий радиационной опасности, имеющих:
- высшее, послесреднее образование или среднее образование (техническое и профессиональное), подтвержденное дипломом, по технической специальности, соответствующей профилю работы организации;
- сертификаты, свидетельства, удостоверения, подтверждающие квалификацию и прохождение соответствующей функциональным обязанностям должности подготовки;
- для рабочих, занятых на объектах использования атомной энергии, имеющих послесреднее образование или среднее образование (техническое и профессиональное), подтвержденное дипломом по специальности, соответствующей профилю работы организации.
Указывается, что для проведения работ по дезактивации (очистке от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов, а также для проведения работ по радиационной реабилитации, рекультивации территорий и объектов допускается привлекать рабочих, не имеющих высшее, послесреднее или среднее образование (техническое и профессиональное).
Приказ вводится в действие с 29 ноября 2026 года.
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