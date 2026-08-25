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Право

Изменились правила субсидирования стоимости услуг при подаче воды фермерам

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:20 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 19 августа 2026 года внес изменения в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга "Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" оказывается местными исполнительными органами областей.

Субсидии предоставляются ежегодно по следующим направлениям:

  • по подаче воды сельхозтоваропроизводителям (СХТП);
  • удешевление стоимости электроэнергии СХТП при использовании подземных вод.

При этом субсидированию подлежат затраты СХТП на электроэнергию, фактически использованную для подъема и подачи воды для орошения при использовании подземных вод с применением водосберегающих технологий.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг.

Субсидирование осуществляется в рамках двухуровневой системы государственной поддержки, включающей:

  • первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета в рамках правил проведения мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей;
  • второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Цифровые системы второго уровня обеспечивают получение согласия от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

При этом дополнено, что субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

  • наличие паспорта и правил эксплуатации водохозяйственного сооружения (скважины, колодца), а также наличие электроизмерительных приборов, установленных непосредственно на водозаборном сооружении (скважине, колодце) при использовании подземных вод с применением водосберегающих технологий при возмещении стоимости электроэнергии.

Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 15 декабря (включительно) соответствующего года за фактически использованный объем воды в течение данного вегетационного периода.

Размер субсидии на один м3 приобретенной поливной воды при поверхностном поливе составляет для рисовых культур:

до 31 декабря 2028 года:

  • с применением оборудования для планировки полей (лазерный/спутниковый планировщик, скрепер-планировщик) (далее – оборудование для планировки полей) – 50% от тарифа без налога на добавленную стоимость (НДС);
  • без применения оборудования для планировки полей – 30% от тарифа без НДС;
  • с 1 января 2029 года – 30% от тарифа без НДС при применении оборудования планировки полей;
  • для многолетних кормовых культур, возделываемых с применением системы лиманного орошения с механизированным водоподъемом, в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – 85% от тарифа без НДС.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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