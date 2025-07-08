Утверждены правила разработки проекта забора подземных вод и их мониторинга

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила разработки и согласования проекта забора подземных вод и программы мониторинга подземных вод, сообщает Zakon.kz.

Проект забора подземных вод разрабатывается до получения разрешения на специальное водопользование, подлежит согласованию с уполномоченным органом по изучению недр и устанавливает условия при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений, установок, оборудования, технологий, применяемых при осуществлении забора подземных вод, а также их обслуживание и ремонт.

Проект забора подземных вод содержит необходимые сведения для строительства и эксплуатации объекта водопользования, в том числе:

качественные показатели (химические, бактериологические, радиологические) извлекаемых (сбрасываемых) вод;

размеры санитарно-защитных зон, округов и описание условий их содержания;

геолого-гидрогеологическая обстановка участка (глубины залегания подземных вод, динамика уровней подземных вод, гидравлической связи поверхностных и подземных вод, литолого-фациальном составе зоны аэрации);

данные об утвержденных запасах и условиях формирования подземных вод;

мониторинг состояния подземных вод.

Условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при заборе подземных вод является соответствие деятельности физических и юридических лиц дополнительно к разрешительным требованиям.

Проект забора подземных вод разрабатывается на основе отчета по подсчету запасов подземных вод на соответствующем месторождении подземных вод, прошедшего государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с законодательством о недрах и недропользовании, и содержит:

краткую геолого-гидрогеологическую характеристику месторождения подземных вод, включая его контуры, глубину залегания водоносных горизонтов, максимальную мощность пласта, составленные на основе отчета по подсчету запасов, а также особенности месторождения в соответствии с отчетом об оценке запасов;

сведения о проектной организации, эксперте, ответственных за разработку проекта, включая сведения о квалификации, данных об аналогичных проектах, разработанных за предшествующие три года;

данные об оценке качественных характеристик с учетом установленных нормативов качества подземных вод;

объемы забора и цели использования подземных вод;

схему расположения эксплуатационных и наблюдательных скважин с указанием их координат;

описание технических требований к конструкции эксплуатационных и наблюдательных скважин, работам по изоляции водоносных горизонтов, пересекаемых стволами указанных скважин, глубина, диаметры колонны труб, тип водоприемной части, водоподъемники и оголовки скважины, а также порядок их опробования;

описание конструкции фильтров скважин и указания интервалов их установки;

требования к оборудованию устьев эксплуатационных и наблюдательных скважин;

технологию бурения эксплуатационных и наблюдательных скважин, введению в эксплуатацию пробуренных скважин;

мероприятия по проведению геофизических и иных исследований в пробуренных скважинах;

организацию и обустройство поясов зоны санитарной охраны водозабора и осуществлению контроля за соблюдением охранного режима в зоне санитарной охраны водозабора;

перечень и описание водозаборных сооружений, их технические характеристики;

сведения о земельном участке, на котором планируется размещение эксплуатационных и наблюдательных скважин, а также иных водозаборных сооружений и установок, включая сведения о наличии зданий, сооружений, захоронений отходов, производственных объектов и иных объектов, которые могут оказать влияние на качественные или количественные показатели подземных вод;

описание технологического процесса забора подземных вод, а также технологические установки и сооружения, задействованные в обеспечении забора подземных вод, их очистке и подготовки;

в случае наличия на участке объектов, влияющие на качественные или количественные показатели подземных вод в процессе бурения скважин или их забора, описание мероприятий, необходимых для предотвращения их вредного воздействия;

описание и расчет потерь при заборе и очистке подземных вод (водоподготовке), в том числе расчет количества вод, используемых для собственных нужд;

описание и схема мест расположения контрольных приборов учета, исключающих забор подземных вод без учета водопотребления, водорегулирующих устройств;

перечень мероприятий по минимизации потерь при заборе подземных вод;

описание режимов работы скважин, обеспечивающих забор подземных вод в соответствии с установленными ограничениями и лимитами;

мероприятия по охране месторождения подземных вод от загрязнения и истощения;

описание и сроки проведения регулярных мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту скважин и водозаборных установок и сооружений, а также контрольных приборов учета;

описание мероприятий по ликвидации и консервации скважин и водозаборных установок и сооружений в случае остановки или приостановки забора подземных вод;

план мероприятий в случае возникновения аварии на скважине или на водозаборном оборудовании;

мероприятия, предотвращающие подтопление территорий, опустынивание, заболачивание земель, оползней и просадки грунта.

Водозаборные сооружения подземных вод, водоводы и станции водоподготовки сооружаются на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления, в соответствии с строительными нормами и правилами в сфере.

Также указывается, что проект забора подземных вод предусматривает эксплуатацию продуктивных пластов с соблюдением всех условий, исключающих возможность нанесения ущерба близлежащим продуктивным пластам.

Предусматривается такой режим эксплуатации продуктивных горизонтов, который исключает смешение вод эксплуатируемого горизонта за счет перетока вод из выше или нижележащих водоносных горизонтов.

В случае риска развития коррозии и солеотложений проект забора подземных вод включает описание мероприятий по проведению специальных коррозионных исследований для выявления характера коррозионных и осадкообразовательных процессов, разработки и выбора рациональных методов защиты от коррозии и солеотложения всей системы оборудования в процессе эксплуатации месторождения.

Проект забора подземных вод предусматривает режим эксплуатации скважин, включающий проведение капитального ремонта скважин в случаях:

повреждения обсадных колонн, не позволяющего продолжать эксплуатацию, и технической невозможности исправления скважин;

обнаружения пескования;

обнаружения солеотложений в стволе скважины.

Указанные правила вводятся в действие с 1 января 2028 года.

Также утверждены:

Порядок разработки программы мониторинга подземных вод. Порядок согласования проекта забора подземных вод (с 1 января 2028 года). Порядок согласования программы мониторинга подземных вод и т.д.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.