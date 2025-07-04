Квалификационные характеристики должностей служащих ВВК МВД: внесены изменения

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Приказом министра внутренних дел от 26 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих военно-врачебных комиссий органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняются должностные обязанности заместителя начальника Управления – председателя Центральной военно-врачебной комиссии МВД РК – врача, который: обеспечивает руководство деятельности военно-врачебных комиссий органов внутренних дел РК (ВВК ОВД);

осуществляет обеспечение и контроль за организацией проведения военно-врачебной экспертизы подлежащего контингента, соблюдением законности в деятельности ВВК ОВД;

рассматривает и утверждает свидетельства о болезни на лиц высшего начальствующего состава, занимающих должности, входящие в номенклатуру МВД;

осуществляет пересмотр заключений ВВК ОВД о категории годности к воинской службе бывших сотрудников правоохранительных органов и Государственной фельдъегерской службы РК на период их увольнения по медицинской экспертной документации указанного периода;

осуществляет контроль за организацией и оказание практической помощи при окончательном освидетельствовании кандидатов, поступающих в учебные заведения правоохранительных органов;

осуществляет контроль за организацией обеспечения прохождения специализации и повышения квалификации работников ВВК ОВД;

разрабатывает ведомственные нормативные правовые акты МВД по вопросам военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах Республики Казахстан, по порядку учета и отчетности, инструкций, разъяснений и рекомендаций по их практическому применению;

вносит предложения по вопросам военно-врачебной экспертизы в другие нормативные акты;

осуществляет организацию методической работы по военно-врачебной экспертизе, развитию и совершенствованию организации проведения медицинского освидетельствования, внедрению новых и повышению эффективности существующих организационных форм и методов работы;

рассматривает обращения и осуществляет прием граждан по вопросам военно-врачебной экспертизы, анализ и обобщение результатов этой работы;

проводит планирование работы Центральной военно-врачебной комиссии МВД РК;

осуществляет обобщение и анализ результатов медицинского освидетельствования в ВВК ОВД, контроль за составлением годового отчета;

рассматривает и готовит материалы к совещаниям, научно-практических конференциям, сборам по вопросам военно-врачебной экспертизы и психологического отбора;

обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов ВВК ОВД со специалистами других подразделений органов внутренних дел и государственных органов по вопросам военно-врачебной экспертизы;

представляет ВВК ОВД в государственных органах, организациях и суде;

соблюдает и обеспечивает соблюдение специалистами требований внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, профессиональной этики, деонтологии, тайны медицинского работника, этических норм, субординации и принципа единоначалия;

способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников, формированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима;

исполняет иные поручения руководства МВД, предусмотренные законодательством. Он должен знать: Конституцию РК;

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения";

Административный процедурно-процессуальный кодекс РК;

Закон "О противодействии коррупции";

Закон "О языках в Республике Казахстан";

Закон "О правовых актах";

правовые акты, касающиеся вопросов военно-врачебной экспертизы;

теоретические основы организации и системы управления в здравоохранении, статистики;

основы системы оплаты труда работников;

правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. Требования к квалификации: высшее или послевузовское образование в сфере здравоохранения (общественное здравоохранение; общая медицина; медико-профилактическое дело; менеджмент здравоохранения; лечебное дело; общая врачебная практика; семейная медицина; терапия; кардиология взрослая, детская; ревматология взрослая, детская; гастроэнтерология взрослая, детская; гематология взрослая, детская; онкология взрослая, детская; пульмонология взрослая, детская; эндокринология взрослая, детская; нефрология взрослая, детская; инфекционные болезни взрослые, детские; невропатология (неврология) взрослая, детская; психиатрия взрослая, детская; педиатрия; анестезиология и реаниматология взрослая, детская; неотложная медицина взрослая, детская; общая хирургия; детская хирургия; кардиохирургия взрослая, детская; ангиохирургия взрослая, детская; нейрохирургия взрослая, детская; травматология-ортопедия взрослая, детская; урология и андрология взрослая, детская; офтальмология взрослая, детская; оториноларингология взрослая, детская; медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф; стоматология);

наличие актуального свидетельства о повышении квалификации по организации здравоохранения либо актуального сертификата специалиста и актуального свидетельства о повышении квалификации по одной из основных клинических специальностей (терапия, хирургия, неврология, психиатрия, офтальмология, оториноларингология);

стаж работы на руководящих должностях в организациях здравоохранения не менее 3 лет или стаж клинической или экспертной работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. Документ дополнен новой должностью: начальник отдела – врач-председатель военно-врачебной комиссии Департамента полиции области, города республиканского значения. Его должностные обязанности: осуществляет руководство, определяет политику, стратегию и механизм реализации деятельности военно-врачебной комиссии Департамента полиции области, города республиканского значения (ВВК), обеспечивает соблюдение законности в деятельности ВВК, полноту и объективности проведения военно-врачебной экспертизы;

издает распоряжения, обязательные для всех специалистов ВВК, несет ответственность за принимаемые решения;

обеспечивает внедрение новых и совершенствование существующих организационных форм и методов работы, направленных на повышение эффективности и качества организации и проведения медицинского освидетельствования в правоохранительных органах, их соответствие стандартам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов ВВК, направляет их действия на развитие и совершенствование организации проведения медицинского освидетельствования в правоохранительных органах;

обеспечивает организацию и коллегиальное проведение медицинского освидетельствования граждан, принимаемых на службу, поступающих в учебные заведения, сотрудников правоохранительных органов;

определяет причинную связь увечий (ранений, контузий, травм) заболеваний сотрудников правоохранительных органов;

осуществляет анализ деятельности ВВК и на основе оценки показателей его работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов работы подразделения, обеспечивает своевременное представление отчетности;

осуществляет взаимодействие со специалистами других служб, подразделений органов внутренних дел и других государственных органов по вопросам военно-врачебной экспертизы;

представляет ВВК в государственных органах, организациях и суде;

обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской документации, учетно-отчетной документации;

принимает участие в разработке ведомственных правовых актов, инструкций, разъяснений и методических рекомендаций по вопросам военно-врачебной экспертизы, по порядку учета и отчетности;

принимает меры по обеспечению ВВК квалифицированными кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта, по повышению квалификации специалистов, развитию их профессиональных знаний;

соблюдает и обеспечивает соблюдение специалистами требований внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, профессиональной этики, деонтологии, тайны медицинского работника, этических норм, субординации и принципа единоначалия;

способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников, формированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. Он должен знать: Конституцию РК;

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения";

Административный процедурно-процессуальный кодекс;

Закон "О противодействии коррупции";

Закон "О языках в Республике Казахстан";

Закон "О правовых актах";

правовые акты, касающиеся вопросов военно-врачебной экспертизы;

теоретические основы организации и системы управления в здравоохранении, статистики;

основы системы оплаты труда работников;

правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) медицинское образование (по специальности "Общественное здравоохранение", "Общая медицина", "Медико-профилактическое дело", "Лечебное дело", "Педиатрия"), наличие степени магистра/ученой степени/доктора PhD и (или) не ниже первой квалификационной категории по организации здравоохранения ("Общественное здравоохранение", "Менеджмент здравоохранения") или клинической специальности (терапия, хирургия, неврология, психиатрия, отоларингология, офтальмология);

стаж работы на руководящих должностях в организациях здравоохранения не менее 3 лет или стаж клинической или экспертной работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. Кроме того, уточняются должностные обязанности медсестры: разъясняет освидетельствуемым лицам маршрут прохождения комиссии, выдает направления на виды обследований и бланки;

проверяет правильность заполнения паспортной части документов медицинского освидетельствования;

регистрирует решения военно-врачебной комиссии в период прохождения заключительных заседаний;

ведет электронный картотечный учет заключений ВВК;

осуществляет работу по регистрации, учету, подготовке, хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения справок;

отвечает за оформление документов на хранения и сохранность архивных материалов, по формированию дел и своевременной сдачей дел в архив;

обеспечивает печатание и размножение служебных документов;

ежемесячно представляет отчет медицинскому статистику организации, готовит учетно-медицинскую документацию для составления годового отчета по итогам работы ВВК;

обеспечивает техническое обслуживание совещаний, созываемых руководством;

проверяет наличие бланков документов ВВК и готовит заявки для их заказа;

обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской документации, ведет учетно-отчетную документацию;

проводит антропометрические измерения роста, веса тела освидетельствуемых лиц с последующей записью в акт медицинского освидетельствования;

организует обеспечение подразделения необходимыми диагностическими лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой, обеспечивает их правильное хранение, учет и списание, контролирует сохранность медицинского имущества и инвентаря подразделения, их своевременный ремонт;

проводит гигиеническое обучение, санитарно-просветительную работу и пропаганду здорового образа жизни среди специалистов подразделения, контролирует соблюдение ими противоэпидемических мероприятий, правил асептики и антисептики;

осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит противоэпидемические мероприятия, контролирует санитарно-гигиеническое состояние помещений;

проводит своевременную санитарную обработку и стерилизацию медицинских инструментов;

оказывает доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях;

принимает участие в разработке ведомственных правовых актов, инструкций, разъяснений и методических рекомендаций по вопросам военно-врачебной экспертизы;

вносит на рассмотрение руководства ВВК предложения по совершенствованию, улучшению организации и условий труда.

соблюдает требования внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, профессиональной этики, деонтологии, тайны медицинского работника, этических норм, субординации и принципа единоначалия;

обеспечивает сохранность и эффективное использование вверенного имущества, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение нормативных правовых актов РК в области безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

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