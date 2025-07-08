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Право

Определение стоимости строительства объекта: внесены изменения

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 27 июня 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что заказчик определяет в сводной смете на подготовку (освоение) территории строительства и ввод объекта в эксплуатацию объем средств, необходимых на подготовку территории строительства и ввод объекта в эксплуатацию, не подлежащих указанию в проектно-сметной документации. 

Вместе с тем в Правилах определения стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора уточняется, что стоимость строительства объекта включает затраты:

  • на разработку и экспертизу предпроектной документации (технико-экономических обоснований);
  • по инвестиционным проектам, регулируемым в рамках отраслевых законодательных норм;
  • сметной стоимости строительства. 

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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