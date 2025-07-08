Правила аккредитации спортивных федераций: внесены изменения

Приказом министра туризма и спорта от 1 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила аккредитации спортивных федераций, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится,что аккредитации подлежат национальные и местные спортивные федерации.

Аккредитация национальных спортивных федераций осуществляется уполномоченным органом в области физической культуры и спорта.

Уточняется, что на территории Казахстана подлежит аккредитации одна национальная спортивная федерация по одному виду спорта, по которому отсутствует соответствующая национальная аккредитованная спортивная федерация.

В случае развития спортивной федерацией вида (видов) спорта на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы федерация аккредитовывается со статусом "национальная".

При этом дополнено, что национальные спортивные федерации имеют свои филиалы (представительства) или членов в форме общественного объединения или объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), расположенных на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы.

Указывается, что местная аккредитованная спортивная федерация должна являться членом национальной аккредитованной спортивной федерации по виду (видам) спорта.

Для получения государственной услуги "Аккредитация национальных спортивных федераций" юридические лица обращаются в уполномоченный орган через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Для получения государственной услуги "Аккредитация местных спортивных федераций" услугополучатели обращаются в местные исполнительные органы через портал.

Также уточняется, что основаниями для приостановления свидетельства являются:

невыполнение или выполнение ненадлежащим образом аккредитованной спортивной федерацией требований, установленных пунктами 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 11, пунктами 2 и 4 статьи 12 Закона;

невыполнение мероприятий, предусмотренных комплексной целевой программой по виду (видам) спорта;

неподтверждение аккредитованной спортивной федерацией требований, установленных пунктами 8-1 и 9 данных правил;

бездействие спортивной федерации или его филиалов (сведения запрашиваются уполномоченным органом или местным исполнительным органом от Комитета государственных доходов МФ РК или его территориальных органов соответственно, не реже одного раза в год).

Свидетельство отзывается в случаях:

неустранения причин, послуживших основанием для приостановления свидетельства в сроки, установленные уполномоченным органом или местными исполнительными органами;

реорганизации, не предусматривающей правопреемства, или ликвидации спортивной федерации;

заявление национальной или местной аккредитованной спортивной федерации об отзыве свидетельства об аккредитации спортивной федерации.

Также в новой редакции изложен пункт, предусматривающий подачу жалобы на решение, действие (бездействие) должностного лица.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.