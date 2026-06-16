Возмещение имущественного вреда, причиненного во время акта терроризма: внесены изменения

Постановлением правительства от 12 июня 2026 года внесены изменения в Правила возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что возмещение имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, производится путем возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества, принадлежащего указанным лицам, за исключением застрахованного имущества.

Основаниями для возмещения стоимости имущества являются утрата или повреждение имущества при подтверждении, наличие причинной связи между совершением акта терроризма и уничтожением или повреждением имущества.

Стоимость имущества возмещается собственнику имущества путем выплаты ему денежных средств местным исполнительным органом за счет средств, предусмотренных в резервах на неотложные затраты, в пределах объемов, утвержденных в местных бюджетах на текущий финансовый год, а также Правилами распределения и использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов.

Право собственности или иное вещное право на имущество, состав этого имущества подтверждаются соответствующими документами, а также объяснениями собственника имущества и свидетелей.

Определение размера возмещаемой стоимости имущества осуществляется местным исполнительным органом при участии собственника имущества и оценщика.

Размер возмещения стоимости имущества определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ с учетом расходов, необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, или размера уценки имущества вследствие его повреждения либо на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества, утраченного в результате акта терроризма, по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения стоимости имущества, с учетом износа утраченного или поврежденного имущества.

Расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества подтверждаются сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Документально подтвержденные расходы собственника имущества по оплате услуг, связанных с проведением оценки имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, включаются в возмещаемую стоимость имущества.

Также говорится, что для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества в результате акта терроризма собственник имущества в течение 30 календарных дней после начала досудебного расследования по поводу совершения акта терроризма представляет в местный исполнительный орган заявление о возмещении причиненного имущественного вреда, заполненное по форме.

В заявлении о возмещении причиненного имущественного вреда указываются: утраченное или поврежденное имущество, расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, размер уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимость утраченного имущества.

В случае невозможности личного обращения собственника имущества в местный исполнительный орган с заявлением о возмещении причиненного имущественного вреда могут обратиться его близкие родственники, а также законные представители в случае недостижения им 18-летнего возраста (совершеннолетия) на основании доверенности.

После составления оценщиком отчета об оценке на основании заявления и соответствующих документов местным исполнительным органом в установленном законодательством порядке в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления принимается постановление, предусматривающее выделение средств на возмещение вреда из резерва на неотложные затраты соответствующего местного исполнительного органа.

Денежные средства перечисляются местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней на текущий или сберегательный счет, указанный в заявлении собственника имущества.

Постановление вводится в действие с 26 июня 2026 года.