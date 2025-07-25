Утверждены новые правила распределения резервов правительства РК

Правительство приняло постановление от 21 июля 2025 года "Об утверждении Правил распределения и использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов", сообщает Zakon.kz.

Выделение бюджетных средств из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется на основании ходатайства при условии отсутствия альтернативных источников в бюджете на соответствующие затраты и невозможности их планирования при разработке соответствующего бюджета.

Государственный орган, которому выделены средства соответствующим постановлением правительства или местного исполнительного органа, обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств и достижение конечных результатов.

Ходатайство, сводные расчеты о выделении бюджетных средств из резерва правительства, а также расчеты и обоснования к ним подписываются заместителем первого руководителя центрального исполнительного органа.

Если ходатайство о выделении средств из резерва правительства предоставляется по запросу местных исполнительных органов, то:

сводный расчет утверждается акимом области, города республиканского значения, столицы или лицом, им уполномоченным, и согласовывается заместителем первого руководителя центрального исполнительного органа;

обоснование и расчеты к ходатайству подписываются первым руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, или лицом, им уполномоченным.

Ходатайство и сводные расчеты о выделении бюджетных средств из резерва местных исполнительных органов, а также расчеты и обоснования к ним подписываются первым руководителем местного исполнительного органа или лицом, им уполномоченным.

При выделении средств из резервов местного исполнительного органа области, района (города областного значения) по запросу местных исполнительных органов:

сводный расчет утверждается акимом района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа и согласовывается с первым руководителем исполнительного органа, финансируемого из бюджета области, района (города областного значения);

обоснование и расчеты подписываются первым руководителем исполнительного органа, финансируемого из районного (городского) бюджета, бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, или лицом, им уполномоченным.

Выделение бюджетных средств из резервов правительства и местного исполнительного органа нижестоящему бюджету осуществляется в виде целевых трансфертов.

В случае выделения средств из резервов правительства и местных исполнительных органов в виде целевых трансфертов из вышестоящего бюджета первое перечисление средств нижестоящим бюджетам осуществляется в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам.

Предусматривается, что возврат неиспользованных бюджетных средств, образовавшейся экономии или остатка неиспользованной части бюджетных средств, полученных из резерва вышестоящего бюджета, осуществляется местным уполномоченным органом по исполнению нижестоящего бюджета с соответствующего кода классификации поступлений бюджета путем восстановления кассовых расходов администратора бюджетной программы вышестоящего бюджета.

По итогам возврата бюджетных средств администратор бюджетной программы в течение трех рабочих дней посредством электронного документооборота уведомляет, соответственно, центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета с указанием суммы и причины возврата.

Указывается, что выделение средств из резервов правительства в виде целевых трансфертов нижестоящим бюджетам после 20 декабря допускается в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности РК или ее административно-территориальной единицы, а также жизни и здоровью людей.

Правила также устанавливают порядок использования чрезвычайного резерва и использование резерва на неотложные затраты, а также на исполнение обязательств по решениям судов, на покрытие дефицита наличности т. д.

Постановление вводится в действие с 25 июля 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

При этом ранее действовавшие Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов утратили силу.