Как будет финансироваться спорт высших достижений в Казахстане

И.о. министра туризма и спорта приказом от 30 сентября 2025 года утвердил Перечень видов спорта высших достижений и порядок их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что спорт высших достижений – это национальные виды спорта и виды спорта, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских игр.

Перечень видов спорта высших достижений для Республики Казахстан определяется уполномоченным органом в области физической культуры и спорта. Данный перечень пересматривают по итогам летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Азиатских (летних и зимних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, Пляжных Азиатских игр), Параазиатских игр (летних и зимних).

Финансирование видов спорта высших достижений осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы, в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта, относящимся к спорту высших достижений, финансируются согласно лимитам бюджетных средств, выделяемым на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта.

Лимиты расходов определяются с учетом:

приоритетных задач по участию членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, команд областей, городов республиканского значения и столицы, районных, городов областного значения сборных команд и спортсменов, зачисленных в физкультурно-спортивные организации, в международных спортивных соревнованиях в текущем календарном году;

единого календаря спортивно-массовых мероприятий.

Уполномоченный орган или местный исполнительный орган в целях финансирования видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств заключает с государственными физкультурно-спортивными организациями, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, договор о государственных закупках на соответствующий финансовый год.

Финансирование видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств, культивируемых физкультурно-спортивными организациями в организационно-правовой форме государственного учреждения, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом финансирования государственного учреждения, утверждаемым уполномоченным орган и (или) местным исполнительным органом.

Финансирование осуществляется ежемесячно на основании заключенного договора о государственных закупках.

Финансирование предусматривается на:

осуществление учебно-тренировочного процесса по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки;

подготовку и участие членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта в международных спортивных соревнованиях на территории РК и за ее пределами;

подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по видам спорта высших достижений;

подготовку районных, городов областного значения сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных соревнованиях;

проведение республиканских и международных спортивных соревнований совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями и местными исполнительными органами;

проведение областных, городов республиканского значения, столицы спортивных соревнований совместно с национальными и (или) местными аккредитованными спортивными федерациями;

проведение районных, городов областного значения спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитованными спортивными федерациями;

участие в проведении республиканских и международных спортивных соревнований, проводимых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями;

содержание, спортсменов, вошедших в составы национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта;

функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций;

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт республиканских объектов спорта.

Финансирование включает в себя следующие расходы:

питание спортсменов, которое определяется на основании Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;

питание животных и птиц, использующихся в видах спорта, определяется на основании нормативов питания животных и птиц, использующихся в видах спорта;

медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи;

фармакологическое обеспечение;

приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки на основании натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

найм жилых помещений, суточные, проезд до места проведения спортивных мероприятий и обратно. При проведении спортивного мероприятия и учебно-тренировочного сбора по месту фактического проживания участников допускается оплата за проживание и питание;

приобретение горюче-смазочных материалов;

расходы по видам спорта, связанные с материальным обеспечением участников спортивных мероприятий;

оплату визовых услуг, стоимости перевозки багажа и трансфера;

изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции;

церемонию награждения и вручение призов;

аренду места проведения спортивных мероприятий, музыкального и светового оборудования, инвентаря и иных вспомогательных средств;

транспортные, почтово-телеграфные, типографские и информационные расходы;

оплату труда работников, привлеченных к организации и проведению спортивных мероприятий, услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского);

оплату услуг спортивных судей за обслуживание спортивных соревнований;

оплату услуг по подгонке и настройке спортивного инвентаря;

обслуживание и прием спортивных делегаций, найм жилых помещений и организованное питание;

оплату услуг, связанных с подготовкой и текущим содержанием мест проведения, организацией спортивных мероприятий, включая услуги, оказываемые на возмездной основе юридическими и физическими лицами;

приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий, исходя из специфики вида спорта или спортивного мероприятия, необходимых для его проведения;

расходы, связанные с оплатой стартовых и организационных взносов по участию в спортивных мероприятиях, регистрацией спортивных мероприятий в единых республиканских и региональных календарях;

командирование национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, участников спортивных мероприятий для участия в спортивных мероприятиях, и специалистов необходимых для обслуживания спортивного соревнования;

возмещение расходов сопровождающего спортсмена с инвалидностью первой группы;

оплату по договорам о спортивной деятельности;

оплату денежных поощрений;

оплату компенсационных выплат;

выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам.

Государственные физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляют в уполномоченный орган или местный исполнительный орган акт оказанных услуг с приложением ежемесячного отчета об исполнении договора о государственных закупках, а также итоговый отчет по завершению исполнения договора о государственных закупках.

Перечень видов спорта высших достижений включили:

конный спорт;

стрелковые виды спорта;

тяжелая атлетика;

бадминтон;

бокс;

баскетбол;

волейбол;

гимнастические виды спорта;

дзюдо;

легкая атлетика;

фехтование и др.

Также перечень содержит следующие национальные виды спорта:

аударыспақ;

асық ату;

бәйге;

дәстүрлі садақ ату;

жамбы ату;

жекпе-жек;

көкпар;

қазақ күресі;

құсбегілік;

теңге ілу;

тоғызқұмалақ

Всего в список входит 65 видов спорта.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.