Как будет финансироваться спорт высших достижений в Казахстане
Правилами установлено, что спорт высших достижений – это национальные виды спорта и виды спорта, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских игр.
Перечень видов спорта высших достижений для Республики Казахстан определяется уполномоченным органом в области физической культуры и спорта. Данный перечень пересматривают по итогам летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Азиатских (летних и зимних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, Пляжных Азиатских игр), Параазиатских игр (летних и зимних).
Финансирование видов спорта высших достижений осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы, в соответствии с бюджетным законодательством РК.
Профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта, относящимся к спорту высших достижений, финансируются согласно лимитам бюджетных средств, выделяемым на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта.
Лимиты расходов определяются с учетом:
- приоритетных задач по участию членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, команд областей, городов республиканского значения и столицы, районных, городов областного значения сборных команд и спортсменов, зачисленных в физкультурно-спортивные организации, в международных спортивных соревнованиях в текущем календарном году;
- единого календаря спортивно-массовых мероприятий.
Уполномоченный орган или местный исполнительный орган в целях финансирования видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств заключает с государственными физкультурно-спортивными организациями, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, договор о государственных закупках на соответствующий финансовый год.
Финансирование видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств, культивируемых физкультурно-спортивными организациями в организационно-правовой форме государственного учреждения, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом финансирования государственного учреждения, утверждаемым уполномоченным орган и (или) местным исполнительным органом.
Финансирование осуществляется ежемесячно на основании заключенного договора о государственных закупках.
Финансирование предусматривается на:
- осуществление учебно-тренировочного процесса по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки;
- подготовку и участие членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта в международных спортивных соревнованиях на территории РК и за ее пределами;
- подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по видам спорта высших достижений;
- подготовку районных, городов областного значения сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных соревнованиях;
- проведение республиканских и международных спортивных соревнований совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями и местными исполнительными органами;
- проведение областных, городов республиканского значения, столицы спортивных соревнований совместно с национальными и (или) местными аккредитованными спортивными федерациями;
- проведение районных, городов областного значения спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитованными спортивными федерациями;
- участие в проведении республиканских и международных спортивных соревнований, проводимых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями;
- содержание, спортсменов, вошедших в составы национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта;
- функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций;
- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт республиканских объектов спорта.
Финансирование включает в себя следующие расходы:
- питание спортсменов, которое определяется на основании Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
- питание животных и птиц, использующихся в видах спорта, определяется на основании нормативов питания животных и птиц, использующихся в видах спорта;
- медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи;
- фармакологическое обеспечение;
- приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки на основании натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- найм жилых помещений, суточные, проезд до места проведения спортивных мероприятий и обратно. При проведении спортивного мероприятия и учебно-тренировочного сбора по месту фактического проживания участников допускается оплата за проживание и питание;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- расходы по видам спорта, связанные с материальным обеспечением участников спортивных мероприятий;
- оплату визовых услуг, стоимости перевозки багажа и трансфера;
- изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции;
- церемонию награждения и вручение призов;
- аренду места проведения спортивных мероприятий, музыкального и светового оборудования, инвентаря и иных вспомогательных средств;
- транспортные, почтово-телеграфные, типографские и информационные расходы;
- оплату труда работников, привлеченных к организации и проведению спортивных мероприятий, услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского);
- оплату услуг спортивных судей за обслуживание спортивных соревнований;
- оплату услуг по подгонке и настройке спортивного инвентаря;
- обслуживание и прием спортивных делегаций, найм жилых помещений и организованное питание;
- оплату услуг, связанных с подготовкой и текущим содержанием мест проведения, организацией спортивных мероприятий, включая услуги, оказываемые на возмездной основе юридическими и физическими лицами;
- приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий, исходя из специфики вида спорта или спортивного мероприятия, необходимых для его проведения;
- расходы, связанные с оплатой стартовых и организационных взносов по участию в спортивных мероприятиях, регистрацией спортивных мероприятий в единых республиканских и региональных календарях;
- командирование национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, участников спортивных мероприятий для участия в спортивных мероприятиях, и специалистов необходимых для обслуживания спортивного соревнования;
- возмещение расходов сопровождающего спортсмена с инвалидностью первой группы;
- оплату по договорам о спортивной деятельности;
- оплату денежных поощрений;
- оплату компенсационных выплат;
- выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам.
Государственные физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляют в уполномоченный орган или местный исполнительный орган акт оказанных услуг с приложением ежемесячного отчета об исполнении договора о государственных закупках, а также итоговый отчет по завершению исполнения договора о государственных закупках.
Перечень видов спорта высших достижений включили:
- конный спорт;
- стрелковые виды спорта;
- тяжелая атлетика;
- бадминтон;
- бокс;
- баскетбол;
- волейбол;
- гимнастические виды спорта;
- дзюдо;
- легкая атлетика;
- фехтование и др.
Также перечень содержит следующие национальные виды спорта:
- аударыспақ;
- асық ату;
- бәйге;
- дәстүрлі садақ ату;
- жамбы ату;
- жекпе-жек;
- көкпар;
- қазақ күресі;
- құсбегілік;
- теңге ілу;
- тоғызқұмалақ
Всего в список входит 65 видов спорта.
Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.