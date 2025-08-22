Подготовка авиационного персонала: изменения в программе

И.о. министра транспорта РК приказом от 13 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что программа для инструкторов по классу самолетов (СRI) включает:

не менее 25 часов по методике преподавания и обучения;

10 учебных часов занятий по повторению технических знаний, подготовке планов занятий и развитие учебных навыков преподавания в аудитории или на тренажере.

Летная подготовка инструкторов по классу самолетов (СRI) направлена на приобретение знаний, навыков и установок безопасно и эффективно проводить обучение пилотов на ВС, эксплуатируемом одним пилотом, и включает 3 часа на однодвигательном самолете или 5 часов на двухдвигательном самолете.

При этом объем и необходимость проведения летной подготовки определяется АУЦ самостоятельно.

Дополнительный перечень программ по поддержанию профессионального уровня членов летных экипажей разрабатывается на основании Типовых программ для учебных курсов.

Для продления сертификата инструктора по типу самолета (TRI (A)) заявитель в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате истечения срока действия сертификата, выполняет 2 из следующих 3 требований:

проводит одну из следующих частей учебного курса:

- сессию тренажерной подготовки продолжительностью не менее 3 часов или одно упражнение на ВС не менее 1 часа, включающее минимум 2 взлета и посадки;

получает повышение квалификации инструкторов в качестве TRI в сертифицированном (признанном) AУЦ;

проходит оценку компетентности.

Для продления сертификата инструктора по типу вертолета (TRI (Н)) или воздушного судна с системой увеличения подъемной силы (TRI (PL)) заявитель в течение срока действия сертификата TRI выполняет 2 из следующих 3 требований:

имеет налет 50 часов по программе летной подготовки на каждом из типов воздушных судов, для которых предусмотрены учебные программы, или тренажере FSTD соответствующего типа, из которых не менее 15 часов налета в течение 12 месяцев, предшествующих дате истечения срока действия сертификата TRI.

Для инструктора TRI (PL) эти часы летной подготовки выполняются в качестве экзаменатора TRI или типа (TRE) или инструктора по пилотажным тренажерам SFI или экзаменатора (SFE);

проходит переподготовку инструкторов в качестве TRI в сертифицированном (признанном) уполномоченной организацией AУЦ;

проходит оценку компетентности по поддержанию профессионального уровня.

Поддержание профессионального уровня специалистов по АНИ производится в авиационных учебных центрах и (или) организациях гражданской авиации не реже одного раза в три года согласно программам, включающим практическую и теоретическую подготовку, связанную с процессом обеспечения аэронавигационной информации.

Поддержание профессионального уровня проектировщиков аэронавигационных процедур проводится не реже одного раза в три года.

Программы поддержания профессионального уровня проектировщиков летных процедур и картографии включают практическую и теоретическую подготовку, связанную с процессом разработки схем полетов по приборам и картографией.

В программу добавлены новые главы, которыми регламентирован порядок переподготовки экзаменаторов.

Переподготовка и поддержание профессионального уровня экзаменаторов по летным экипажам

Профессиональная подготовка экзаменаторов по летным экипажам осуществляется с целью обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к физическим лицам, назначаемым уполномоченной организацией для определения уровня квалификации авиационного персонала.

Профессиональная подготовка экзаменаторов по летным экипажам реализуется как переподготовка держателей свидетельства членов летного экипажа, не имеющих данную квалификацию, и поддержание профессионального уровня назначенных уполномоченной организацией экзаменаторов по летным экипажам.

Переподготовка производится для лиц, имеющих:

действующую специальную отметку пилота-инструктора;

непрерываемый стаж работы в качестве пилота-инструктора в период, предшествующий обучению, не менее 3-х лет.

Переподготовка производится в том числе, для лиц, ранее проходивших данное обучение, но не осуществлявших деятельность в качестве экзаменатора по летным экипажам, либо не назначенных уполномоченной организацией, в качестве экзаменатора по летным экипажам в течение 5 лет с даты окончания обучения.

Общий объем программы обеспечивает не менее 28 учебных часов.

Поддержание профессионального уровня экзаменаторов по летным экипажам включает теоретическую подготовку по направлениям программы переподготовки в объеме не менее 14 часов.

Периодичность поддержания профессионального уровня экзаменаторов по летным экипажам устанавливается не реже 1 раза в 3 года.

Переподготовка и поддержание профессионального уровня экзаменатора и оценщика по техническому обслуживанию воздушного судна

Профессиональная подготовка экзаменатора и (или) оценщика по ТО ВС осуществляется с целью обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к физическим лицам, назначаемым уполномоченной организацией для определения уровня квалификации персонала по ТО ВС.

Переподготовка производится в том числе для лиц, ранее проходивших данное обучение, но не осуществлявших деятельность в качестве экзаменатора или оценщика по ТО ВС, либо не назначенных уполномоченной организацией в качестве экзаменатора или оценщика по ТО ВС в течение 5 лет с даты окончания обучения.

Переподготовка реализуется в соответствии с направлениями, указанными в приложении 114 к настоящим Типовым программам. Общий объем программы обеспечивает не менее 12 учебных часов.

Поддержание профессионального уровня экзаменатора или оценщика по ТО ВС включает теоретическую подготовку по направлениям программы переподготовки в объеме не менее 6 часов.

Периодичность поддержания профессионального уровня экзаменатора и оценщика по ТО ВС устанавливается не реже 1 раза в 3 года.

Помимо этого вносится дополнение, в соответствии с которым в программу практической подготовки полетного диспетчера включается ознакомительный полет в кабине экипажа воздушного судна на одном из маршрутов, выполняемых эксплуатантом. Ознакомительный полет выполняется не реже одного раза в 12 месяцев.



Помимо этого, вносятся изменения в Типовые программы профессиональной подготовки членов кабинного экипажа (бортпроводников).

Профессиональная подготовка авиационного персонала состоит из:

первоначальной подготовки, включающей в себя следующие обязательные модули:

авиационная ознакомительная подготовка;



задачи членов кабинного экипажа;



нормальные, нештатные и аварийные процедуры;



подготовка с учетом типа, модификаций воздушного судна и подготовка эксплуатанта;



опасные грузы;



возможности человека;



охрана здоровья, санитария в кабине, оказание первой помощи;



авиационная безопасность;



определение торговли людьми и реагирование на нее.

переподготовки на тип ВС, состоящей из: подготовки с учетом типа ВС, с учетом модификаций (если применимо) и подготовки эксплуатанта;

посещения воздушного судна;

ознакомительного полета;

поддержания профессионального уровня, состоящего из ежегодной и трехгодичной периодичной переподготовки;

переаттестационной подготовки.

Ознакомительный полет включает следующее:

задачи кабинного экипажа, установленные эксплуатантом, включающие, в числе прочего:

- предполетные и послеполетные задачи (например, участие в брифингах, выполнение предполетных проверок, рассмотрение документации);

- рассмотрение нештатных и аварийных ситуаций, соответствующих процедур и аварийно-спасательного оборудования;

- процедуры обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в нормальных условиях.

рабочие места членов кабинного экипажа при взлете и посадке (т. е. расположение кресел), для лиц, проводящих ознакомительный полет, и для стажеров кабинного экипажа;

процедуры переговоров членов экипажа (включая использование внутренней телефонной связи и системы общей связи).

Стажировка проводится на основании приказа руководителя подразделения, которым за каждым стажером закрепляется руководитель стажировки (инструктор), определяется цель, объект, сроки начала и окончания.

При выполнении ознакомительного полета (рейсовая стажировка) эксплуатант устанавливает ограничение на число стажеров, приходящихся на одного инструктора/экзаменатора, проводящего ознакомительный полет.

При наличии работающего члена кабинного экипажа, выполняющего функции инструктора/экзаменатора, на данного инструктора/экзаменатора допускается присутствие одного стажёра.

При отсутствии других обязанностей у инструктора/экзаменатора, помимо проведения ознакомительного полета, соотношение увеличивается до двух стажеров на инструктора/экзаменатора. Дополнительными факторами при определении количества стажеров являются: размер воздушного судна (например, узкофюзеляжное или широкофюзеляжное), состав кабинного экипажа и предполагаемая его рабочая нагрузка в течение полета.

Количество стажеров не превышает более 50% от требуемого минимального состава кабинного экипажа. При минимальном составе из восьми членов кабинного экипажа количество стажёров составляет не более четырех, при этом стажеры не включаются в минимальное количество работающих членов кабинного экипажа.

Рейсовая стажировка предусматривает участие обучающегося члена кабинного экипажа в выполнении предполетных, полетных, предпосадочных и после полетных обязанностей, связанных с обеспечением безопасности.

Данные каждого ознакомительного полета регистрируются в карточке учета подготовки каждого члена кабинного экипажа. Также эксплуатант определяет ситуации, которые могут потребовать прекращения ознакомительного полета.

К таким ситуациям относятся:

нештатная или аварийная ситуация;

ситуация, связанная с актами незаконного вмешательства;

потеря работоспособности лица, проводящего ознакомительный полет;

ситуация, препятствующая стажеру кабинного экипажа завершить ознакомительный полет.

В дополнительные элементы программы периодичной подготовки, проводимой каждые 36 месяцев, входят:

обучение по использованию стандартных и аварийных дверей/выходов, которое включает в себя, системы автоматического открытия дверей и их отказы, действия и усилия кабинного экипажа, требуемые при использовании и раскрытии трапов, а также при необходимости проведение дополнительной подготовки для членов кабинного экипажа ответственных за парные двери/выходы;

обучение по использованию противопожарного, дымозащитного оборудования, образец которого имеется на борту, которое включает в себя практические занятия по тушению всех возможных типов возгораний в салоне каждым членом кабинного экипажа, при этом в учебных целях для тушения пожара рекомендуется использовать вместо галлоновых огнетушителей альтернативные средства;

обучение по пожаротушению нацелено на выявление фактического источника пожара или дыма.

Курс по первоначальной подготовке и поддержанию профессионального уровня (ежегодно) старшего члена кабинного экипажа включает в себя все виды ответственности и обязанностей старших членов кабинного экипажа, и при первоначальной подготовке включает следующее:

инструктаж (в нормальных условиях, нештатных и аварийных ситуациях) с учетом специфических условий полета (например, метеорологические прогнозы, политические волнения в пункте назначения, особые категории пассажиров и прочее), а также данных эксплуатанта о происшествиях, касающихся безопасности полетов, и последних изменений к процедурам;

обмен информацией, координация и взаимодействие с экипажем и другим персоналом;

процедуры эксплуатанта и требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской авиации;

административные задачи, поручаемые эксплуатантом;

человеческий фактор и оптимизация работы экипажа (CRM);

системы сбора данных и требования к представлению информации;

контроль утомления;

лидерские качества.

При поддержании профессионального уровня (ежегодно) старшего члена кабинного экипажа включает следующее:

обмен информацией, координация и взаимодействие с экипажем;

человеческий фактор и оптимизация работы экипажа (CRM);

системы сбора данных и требования к представлению информации;

контроль риска утомления;

лидерские качества;

анализ/повышение уровня безопасности;

процедурные бюллетени эксплуатанта и обновление нормативной документации.

Также добавлены новые программы:

Программа подготовки специалиста, отвечающего за разработку и поддержание эффективной СУБП в организации гражданской авиации, включает следующие элементы СУБП:

политику и цели обеспечения безопасности полетов;

ответственность за обеспечение безопасности полётов, включая иерархию ответственности и обязанности в области обеспечения безопасности полетов, формирование позитивной культуры обеспечения безопасности полетов и политики применения дисциплинарных мер;

назначение ключевого персонала, включая формирование комитетов и рабочих групп по безопасности полетов;

планирование и координация мероприятий на случай аварийной обстановки;

документацию по СУБП;

выявление опасностей (опасных факторов), включая системы обязательных и добровольных сообщений по безопасности полётов;

анализ, оценку и уменьшение рисков (факторов риска) для безопасности полетов, включая методы контроля;

мониторинг и измерение показателей безопасности, включая оценку состояния безопасности полетов и эффективности средств контроля рисков;

выявление изменений, которые могут повлиять на состояние безопасности полетов и контроль над рисками, которые могут возникнуть в результате этих изменений;

оценка процессов и постоянное совершенствование СУБП;

программа подготовки персонала организации с учётом индивидуальных обязанностей в рамках СУБП организации;

средства коммуникации и распространения информации по безопасности полётов;

1субъекты взаимодействия в рамках СУБП организации.

Программа подготовки специалиста, участвующего в проведении расследований:

расследование авиационных происшествий и инцидентов, включая:

- административные вопросы (применимые нормативные правовые акты и международные соглашения, включая Приложение 13 к Чикагской конвенции в части расследования авиационных происшествий и инцидентов, механизм взаимодействия с местными и государственными полномочными органами, структура государственного полномочного органа по расследованию авиационных происшествий, руководства по расследованию авиационных происшествий и соответствующие правила, определения и классификация авиационных событий, оборудование и инструменты, используемые во время расследования, организация транспорта, этика и поведение расследователя, контроль расходов);

- правила первоначального реагирования (порядок оповещения, уведомление национальных полномочных органов и организаций, обеспечение сохранности записей и образцов, юрисдикция и безопасность на месте происшествия, обеспечение безопасности расследователя, включая психологический стресс, извлечение человеческих останков, запросы на проведение аутопсии и оказание помощи семьям пострадавших);

- процедуры проведения расследования (полномочия и ответственность, масштабы и рамки расследования, организация управления расследованием, привлечение специалистов, стороны расследования, аккредитованные представители, советники и наблюдатели, предоставление информации средствам массовой информации);

обучение специалистов по расследованию авиационных происшествий в области человеческого фактора (необходимость и цели расследования человеческого фактора, порядок проведения расследования, составление отчётов и рекомендации по предотвращению происшествий и инцидентов, контрольные перечни человеческого фактора, базы данных об авиационных происшествиях и инцидентах, проведение расследований инцидентов в рамках СУБП).

Программа подготовки специалиста, участвующего в разработке и поддержании эффективной программы анализа полетных данных (ПАПД):

описание взаимосвязи между СУБП и ПАПД;

общий обзор элементов ПАПД;

основы сбора и анализа полетной информации в целях выявления случаев выхода ВС из диапазона стандартных эксплуатационных режимов, выявление тенденций, использование полетных данных в рамках СУБП организации и при расследовании авиационных инцидентов и происшествий.

Программа подготовки авиационного персонала в области опасных грузов

Программы подготовки и поддержания профессионального уровня авиационного персонала в области опасных грузов разрабатываются в соответствии с Приложением 117 к настоящим Типовым программам.

Поддержание профессионального уровня авиационного персонала в области опасных грузов проводится не реже одного раза в два года. Если поддержание профессионального уровня авиационного персонала в области опасных грузов было проведено в течение последних трех месяцев до окончания действия предыдущей подготовки, то срок его действия продлевается на 24 месяца с момента окончания срока действия предыдущей профессиональной подготовки.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили квалификационные требования для получения свидетельства авиаперсонала.