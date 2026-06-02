Предоставление информации из градостроительного кадастра: утверждены правила

Приказом министра промышленности и строительства от 26 мая 2026 года утверждены Правила ведения и предоставления информации или сведений из государственного градостроительного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Государственный градостроительный кадастр предназначен для обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц необходимой информацией об объектах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Государственный градостроительный кадастр содержит сведения о количественных и качественных показателях, включающих градостроительные регламенты, картографическую, статистическую и текстовую информацию о существующих и планируемых, проектируемых объектах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, градостроительном планировании и застройке территорий и населенных пунктов.

Государственный градостроительный кадастр ведется по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, внесения (наполнения), инвентаризации, хранения и предоставления информации или сведений по объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на всей территории РК.

Источниками исходной информации для учета, регистрации и актуализации государственного градостроительного кадастра являются:

уполномоченный орган в сфере гражданской защиты – информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, повлекших изменения объектов местности, территориях, находящихся в зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства – информация об объектах промышленности;

уполномоченный орган в области образования – информация об объектах образования;

уполномоченный орган в области науки и высшего образования – информация об объектах науки и высшего образования;

уполномоченный орган в области здравоохранения – информация об объектах здравоохранения;

уполномоченный орган по изучению недр – данные из единого кадастра государственного фонда недр (месторождений и проявлений полезных ископаемых Республики Казахстан, справочная информация);

уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций – информация в области строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры;

уполномоченные органы в области охраны и использования водного фонда, охраны окружающей среды, лесного хозяйства – информация об экологическом состоянии, водного и лесного фонда, особо охраняемых природных территориях;

уполномоченные органы в области культуры, физической культуры и спорта – информация по объектам культуры, спорта и историко-культурного наследия;

уполномоченный орган в области электроэнергетики – информация об объектах электроэнергетики;

местные исполнительные органы (МИО) столицы, областей, городов республиканского значения, городов областного значения, районов – сведения в области строительства, земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, культуры, спорта и историко-культурного наследия, а также информацию о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, повлекших изменения объектов местности, недрах, водных ресурсов, геологии, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, электроэнергетики;

МИО столицы, городов республиканского значения, городов областного значения, районов в сфере архитектуры и градостроительства – материалы по проектам строительства:

- архитектурно-планировочное задание (АПЗ);

- технические условия (ТУ);

- схемы трасс наружных инженерных сетей;

Решение МИО о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования.

- согласованный эскизный проект;

- акт приемки в эксплуатацию объектов;

- акт сноса строительного обьекта;

- иные сведения в области архитектуры, градостроительства и строительства;

МИО столицы, областей, городов республиканского значения, городов областного значения, районов в сфере архитектуры и градостроительства – материалы по градостроительным проектам:

- топографическая съемка генерального плана населенного пункта;

- топографическая съемка схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенный генеральный план);

- топографическая съемка проекта детальной планировки;

- утвержденные градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов, их корректировки;

государственная экспертная организация и экспертные организации (по запросу);

субъекты естественных монополий, квазигосударственного сектора, оказывающие обязательные услуги физическим и юридическим лицам:

сведения о (об) резерве; установленной мощности и (или) емкости; наличии свободных и доступных мощностей или емкостей; пропускных способностей сетей; местоположении с координатной привязкой (с указанием наименования улиц населенного пункта); протяженности; количестве забронированных мощностей или емкостей и их сроках бронирования; количестве занятых мощностей или емкостей, используемых в технологическом процессе для предоставления услуг конечным потребителям, пропускных способностей инженерных сетей, состоящих на их балансе;

схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг с техническими характеристиками согласно приложению к настоящим Правилам.

отраслевые цифровые системы – данные отраслевых кадастров, регистров, банков данных;Информация или сведения, внесенные в государственный градостроительный кадастр, представляются посредством АЦС ГГК, по заявлению, в виде:

кадастрового плана территории (выкопировка);

информации или сведений;

доступа к информационным ресурсам через АЦС ГГК.

Указывается, что представление сведений государственного градостроительного кадастра государственным органам, субъектам естественных монополий, квазигосударственного сектора, оказывающим обязательные услуги физическим и юридическим лицам, а также организациям, предоставляющим государственные услуги, а также организациям, предоставляющим обязательные услуги, осуществляется на безвозмездной основе за счет предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

Срок предоставления сведений со дня получения предприятием запроса составляет не более пяти рабочих дней.

Внесенные в государственный градостроительный кадастр сведения предоставляются предприятием по мотивированным запросам физических и юридических лиц (собственники, заказчики) на основании их письменного заявления, кроме сведений, представляющих государственные секреты.

Сведения государственного градостроительного кадастра, не содержащие государственных секретов и иную охраняемую законом тайну, предоставляются заинтересованным физическим и юридическим лицам на платной основе.

Срок предоставления сведений со дня получения предприятием запроса и оплаты составляет пять рабочих дней.

Сопоставление материалов разработанных проектов детальной планировки на соответствие функциональным зонам, установленных утвержденными генеральными планами населенных пунктов осуществляется заказчиком посредством АЦС ГГК.

Для формирования государственного градостроительного кадастра и сопоставления материалов инженерно-геодезических изысканий предприятие выполняет проектно-изыскательские работы в целях обеспечения собственных нужд.

Если предоставление запрашиваемых сведений ограничено или запрещено в соответствии с законом "О государственных секретах", либо запрашиваемые сведения отсутствуют в государственном градостроительном кадастре, предприятие в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса направляет заявителю письменное уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении сведений или информацию об их отсутствии.

При несогласии с результатами мотивированного ответа, заявителем подается жалоба.

При рассмотрении жалобы заявитель уведомляется о предварительном решении, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заявителю не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока предоставления сведений. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.