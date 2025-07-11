В Казахстане введут отсрочку по кредитам для социально уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП

АРРФР подготовило поправки в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита и в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают:

введение отсрочки для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от ЧП;

установление обязанности предоставления отсрочки не менее трех месяцев без комиссий при снижении доходов заемщика (СУСН или пострадавшего от ЧП), при наличии подтверждающих документов;

уточнение порядка запроса документов от заемщика в зависимости от характера жизненного обстоятельства, вызвавшего невозможность погашения долга, и добавлен перечень таких документов в виде приложения.

Как поясняется, проект направлен на повышение эффективности механизмов урегулирования проблемной задолженности заемщиков – физических лиц, включая СУСН, а также на обеспечение прозрачности и единообразия в действиях банка/МФО при рассмотрении заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договоров банковского займа/микрокредита.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июля.

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