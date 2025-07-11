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Право

В Казахстане введут отсрочку по кредитам для социально уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
АРРФР подготовило поправки в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита и в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают:

  • введение отсрочки для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от ЧП;
  • установление обязанности предоставления отсрочки не менее трех месяцев без комиссий при снижении доходов заемщика (СУСН или пострадавшего от ЧП), при наличии подтверждающих документов;
  • уточнение порядка запроса документов от заемщика в зависимости от характера жизненного обстоятельства, вызвавшего невозможность погашения долга, и добавлен перечень таких документов в виде приложения. 

Как поясняется, проект направлен на повышение эффективности механизмов урегулирования проблемной задолженности заемщиков – физических лиц, включая СУСН, а также на обеспечение прозрачности и единообразия в действиях банка/МФО при рассмотрении заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договоров банковского займа/микрокредита. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июля.

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Ранее мы рассказывали, что подготовлены поправки в Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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