Когда сдавать документы на поступление в организации технического и профессионального образования

Приказом министра просвещения от 1 июня 2026 года внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в организациях ТиППО для приема заявлений на обучение, проведения собеседования, зачисления в состав обучающихся не позднее 10 июня приказом руководителя создается приемная комиссия, которая состоит из нечетного числа ее членов. В состав приемной комиссии входят представители Попечительского совета (при отсутствии – представители работодателей), общественных организаций и организаций образования.

Председателем приемной комиссии является руководитель организации ТиППО или лицо, исполняющее его обязанности.

Организацию работы приемной комиссии осуществляет секретарь, он же ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по вопросу приема, готовит к публикации информационные материалы приемной комиссии, организует подготовку и проведение собеседований, предэкзаменационных консультаций и специальных и творческих экзаменов, проводит шифровку и дешифровку экзаменационных и письменных работ.

Секретарь не является членом приемной комиссии.

При возникновении конфликта интересов в деятельности приемной комиссии состав приемной комиссии пересматривается.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера работа приемной и экзаменационной комиссий проводится организацией ТиППО с использованием цифровых технологий.

Уточняется, что прием заявлений лиц на обучение в организации ТиППО осуществляется:

по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров:

на очную форму обучения по госзаказу – с 25 июня по 22 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования; на платной основе – с 25 июня по 27 августа календарного года;

календарного года; на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года;

календарного года; по специальностям, требующим творческой подготовки – с 25 июня по 20 июля календарного года;

календарного года; по педагогическим специальностям – с 25 июня по 10 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования; по медицинским специальностям – с 25 июня по 10 августа календарного года на базе основного среднего, с 25 июня по 15 августа на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Получение государственной услуги по приему документов осуществляется:

на веб-портале "электронного правительства" для выпускников организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также организации высшего или послевузовского образования РК;

в организациях ТиППО для выпускников организаций образования прошлых лет, документы об образовании которых не оцифрованы, выпускников зарубежных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, а также осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно- исполнительной системы.

Указывается, что в случае технической неисправности Портала или НОБД прием документов осуществляется с использованием информационных систем, определяемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы на основании решения уполномоченного органа в сфере образования с составлением соответствующего акта.

Документы предоставляются в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования".

При необходимости услугополучатель по принципу "одного заявления" может подать заявление на получение государственных услуг "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования" и "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования" при подаче документов на получение государственной услуги "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования".

Результаты предоставления государственных услуг, указанных в заявлении, будут предоставлены по итогам зачисления в организацию ТиППО.

Услугополучатель по итогам зачисления подписывает электронный договор об оказании образовательных услуг в течение трех календарных дней. SMS-уведомление о подписании договора будет направлено в сервисе Bilim мобильного приложения mGov.

Заявления от поступающих регистрируются в цифровой системе "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

С лицами, поступающими на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, а также поступающими на специальности среднего звена, имеющими техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, проводится собеседование.

Приемная комиссия проводит персональное собеседование с поступающим по соответствующим направлениям не более 20 минут. Перечень вопросов и критерии оценивания для собеседования утверждается председателем приемной комиссии.

Правила дополнены пунктом о том, что с детьми (лицами) с особыми образовательными потребностями, поступающими на обучение по специальным образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, проводится собеседование.

Приемная комиссия проводит персональное собеседование с поступающим по соответствующим направлениям не более 20 минут. Родители или иные законные представители детей (лиц) с особыми образовательными потребностями предоставляют приемной комиссии сводные карты достижений или психолого-педагогические характеристики обучающихся заверенные подписью руководителя и печатью организации среднего образования.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера собеседование проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий. Собеседование сопровождается аудиовидеозаписью. Аудиовидеозаписи хранятся в организациях ТиППО в течение трех лет.

При превышении количества поступающих на подготовку квалифицированных рабочих кадров проектной возможности организации ТиППО зачисление по госзаказу осуществляется на основе среднего конкурсного балла, а также квотной категории.

При превышении количества поступающих на специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности зачисление по госзаказу, осуществляется на основе среднего балла документа о техническом и профессиональном (рабочая квалификация), послесреднем, высшем образовании.

Прием на обучение в организации ТиППО детей (лиц) с особыми образовательными потребностями осуществляется на специальности и квалификации с учетом рекомендаций и противопоказаний врачебно-консультационной комиссии, медико-социальной экспертизы.

Прием детей (лиц) с особыми образовательными потребностями проводится с учетом заключения психолого-медико-педагогической консультации с рекомендациями по обучению по специальной образовательной программе, в условиях общих групп – по индивидуальной образовательной программе.

С 12 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:

Лица, поступающие на обучение по госзаказу по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования, культуры и спорта), проходят профессиональную диагностику (анкетирование) через цифровую систему Управления образования на добровольной основе с 25 июня календарного года.

Лица, поступающие на обучение по госзаказу в организации ТиППО по педагогическим специальностям, а также специальностям, требующим специальной и творческой подготовки, направляются для сдачи специальных или творческих экзаменов, по медицинским специальностям – для прохождения психометрического тестирования в организации ТиППО через информационную систему НОБД.

С 12 июля 2026 года следующий пункт действует в редакции:

Лица, поступающие на обучение по госзаказу в организации ТиППО по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры сдают специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование. В случае участия абитуриентов в конкурсах, олимпиадах или спортивных соревнованиях на момент проведения специальных и (или) творческих экзаменов по специальностям искусства и культуры, экзамены проводятся с применением информационно-коммуникационных технологий. Темы специальных или творческих экзаменов устанавливаются организацией ТиППО самостоятельно.

Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, поступающих на медицинские специальности, соответствующие профилю специальности, устанавливается специальный экзамен в виде написания эссе, в том числе с применением цифровых технологий. Тема эссе, требования к написанию эссе и критерии оценивания определяются экзаменационной комиссией организации ТиППО.

Для лиц, поступающих на специальности с английским языком обучения, дополнительно проводится оценка базового уровня знаний по английскому языку (методом собеседования), в том числе с использованием цифровых технологий, по 15 августа.

Итоги собеседования оцениваются в форме "Допуск"/"Недопуск".

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2026 года.