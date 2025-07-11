Изменились требования к идентификации клиента при выдаче онлайн-кредита

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения и дополнения в некоторые НПА по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Требованиях к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга уточняется, что для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:

электронная цифровая подпись физического или юридического лица; или средства биометрической идентификации; или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии; или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных; или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.

Допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей пункта (реквизиты платежной карточки).

Способ идентификации и аутентификации клиента, предусмотренный подпунктом 5 (уникальный идентификатор), используется в одном из следующих случаев:

в совокупности с одним или несколькими способами идентификации и аутентификации клиента, предусмотренными подпунктами 1, 2, 3 и 4;

при заключении страховыми организациями и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК договоров страхования в электронной форме, за исключением договоров страхования жизни, договоров аннуитетного страхования и договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;

при принятии мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона о ПОДФТ.

Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.

Вместе с тем правила дополнены пунктом, который предусматривает, что банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента.

Указывается, что при проведении биометрической идентификации клиента банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и Национальный оператор почты обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.

При этом субъект финансового мониторинга отказывает в установлении деловых отношений дистанционным способом или в проведении операции в случае:

несоответствия клиента требованиям, указанным выше;

невыполнения условий, указанных в подпункте 2 пункта 4 ( наличие согласия клиента-физического лица на сбор, обработку, хранение и предоставление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства ) и пункте 6 Требований;

) и пункте 6 Требований; при наличии подозрений у субъекта финансового мониторинга о совершении клиентом операции в целях ОДФТ;

по иным основаниям, предусмотренным Кодексом "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), законом о ПОДФТ, законом "О платежах и платежных системах".

При отказе клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом субъект финансового мониторинга уведомляет клиента о возможности установления деловых отношений в явочном порядке.

Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.