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Право

Гипсокартон запретили ввозить в Казахстан

Ремонт, стройка, гипоскартон, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 08:53 Фото: pexels
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 8 июля 2025 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза гипсокартона на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на три месяца гипсокартона (плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном)", –говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2025 года.

Мы сообщали, что Казахстан продлил ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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