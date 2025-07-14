Изменился состав Оргкомитета по подготовке мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане

Распоряжением премьер-министра РК от 9 июля 2025 года внесены изменения в состав Организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в городе Астане в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Организационного комитета изложен в новой редакции.

В него вошли:

заместитель премьер-министра РК, председатель

министр туризма и спорта РК, заместитель председателя

аким города Астаны, заместитель председателя

председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, секретарь

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)

заместитель Управляющего делами Президента РК (по согласованию)

заместитель начальника Службы государственной охраны РК (по согласованию)

заместитель министра иностранных дел РК

заместитель министра внутренних дел РК

вице-министр туризма и спорта РК

вице-министр финансов РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

вице-министр транспорта РК

вице-министр культуры и информации РК

вице-министр науки и высшего образования РК

вице-министр просвещения РК

вице-министр здравоохранения РК

вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК

вице-министр промышленности и строительства РК

заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы

руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК

заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК (по согласованию)

заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК

соуправляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)

управляющий директор АО "Казахтелеком" (по согласованию)

управляющий директор филиала АО "Транстелеком" (по согласованию)

президент АО "Казспортинвест" (по согласованию)

президент РОО "Qazaq Cybersport Federаtion" (по согласованию)

заместитель директора РГП "Телерадиокомплекс президента РК Управления делами президента РК" (по согласованию).

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" (Games ofthe Future 2026) пройдет в Астане летом 2026 года. Это крупное спортивное событие, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. В частности, пройдут соревнования по фиджитал-спорту.

В 2024 году турнир принял около 2000 спортсменов, которые соревновались в 21 инновационной дисциплине, сочетающей динамичные виды спорта с популярными на весь мир видеоиграми. Общий призовой фонд составил 10 млн долларов. Фиджитал-атлеты из Казахстана выступили в 13 дисциплинах.