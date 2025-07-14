#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.93
609.07
6.68
Право

Изменился состав Оргкомитета по подготовке мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 9 июля 2025 года внесены изменения в состав Организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в городе Астане в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав Организационного комитета изложен в новой редакции.

В него вошли:

  • заместитель премьер-министра РК, председатель
  • министр туризма и спорта РК, заместитель председателя
  • аким города Астаны, заместитель председателя
  • председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, секретарь
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
  • заместитель Управляющего делами Президента РК (по согласованию)
  • заместитель начальника Службы государственной охраны РК (по согласованию)
  • заместитель министра иностранных дел РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  • вице-министр туризма и спорта РК
  • вице-министр финансов РК
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • вице-министр транспорта РК
  • вице-министр культуры и информации РК
  • вице-министр науки и высшего образования РК
  • вице-министр просвещения РК
  • вице-министр здравоохранения РК
  • вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК
  • вице-министр промышленности и строительства РК
  • заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы
  • руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК
  • заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК (по согласованию)
  • заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК
  • соуправляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
  • управляющий директор АО "Казахтелеком" (по согласованию)
  • управляющий директор филиала АО "Транстелеком" (по согласованию)
  • президент АО "Казспортинвест" (по согласованию)
  • президент РОО "Qazaq Cybersport Federаtion" (по согласованию)
  • заместитель директора РГП "Телерадиокомплекс президента РК Управления делами президента РК" (по согласованию).

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" (Games ofthe Future 2026) пройдет в Астане летом 2026 года. Это крупное спортивное событие, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. В частности, пройдут соревнования по фиджитал-спорту.

В 2024 году турнир принял около 2000 спортсменов, которые соревновались в 21 инновационной дисциплине, сочетающей динамичные виды спорта с популярными на весь мир видеоиграми. Общий призовой фонд составил 10 млн долларов. Фиджитал-атлеты из Казахстана выступили в 13 дисциплинах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как казахстанцы отдохнут на День Конституции в августе 2025 года
Право
10:12, Сегодня
Как казахстанцы отдохнут на День Конституции в августе 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: