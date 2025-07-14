Изменился состав Оргкомитета по подготовке мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане
Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 9 июля 2025 года внесены изменения в состав Организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в городе Астане в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
В частности, состав Организационного комитета изложен в новой редакции.
В него вошли:
- заместитель премьер-министра РК, председатель
- министр туризма и спорта РК, заместитель председателя
- аким города Астаны, заместитель председателя
- председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, секретарь
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
- заместитель Управляющего делами Президента РК (по согласованию)
- заместитель начальника Службы государственной охраны РК (по согласованию)
- заместитель министра иностранных дел РК
- заместитель министра внутренних дел РК
- вице-министр туризма и спорта РК
- вице-министр финансов РК
- вице-министр национальной экономики РК
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- вице-министр транспорта РК
- вице-министр культуры и информации РК
- вице-министр науки и высшего образования РК
- вице-министр просвещения РК
- вице-министр здравоохранения РК
- вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК
- вице-министр промышленности и строительства РК
- заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы
- руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК
- заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК (по согласованию)
- заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК
- соуправляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)
- управляющий директор АО "Казахтелеком" (по согласованию)
- управляющий директор филиала АО "Транстелеком" (по согласованию)
- президент АО "Казспортинвест" (по согласованию)
- президент РОО "Qazaq Cybersport Federаtion" (по согласованию)
- заместитель директора РГП "Телерадиокомплекс президента РК Управления делами президента РК" (по согласованию).
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" (Games ofthe Future 2026) пройдет в Астане летом 2026 года. Это крупное спортивное событие, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. В частности, пройдут соревнования по фиджитал-спорту.
В 2024 году турнир принял около 2000 спортсменов, которые соревновались в 21 инновационной дисциплине, сочетающей динамичные виды спорта с популярными на весь мир видеоиграми. Общий призовой фонд составил 10 млн долларов. Фиджитал-атлеты из Казахстана выступили в 13 дисциплинах.
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