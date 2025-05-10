В Астане состоится первое заседание Национального комитета по подготовке к Международному году волонтеров

12 мая 2025 года в Астане состоится первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению Международного года волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Известно, что по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития.

"Во время заседания обсудят ключевые направления, инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения и укрепление гражданской активности. В заседании примет участие исполнительный координатор программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, а также представители государственных органов, общественных организаций и волонтерских объединений", – рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

Волонтерство в Казахстане активно развивается и охватывает широкий спектр направлений. Сейчас в стране зарегистрировано 755 таких организаций, а общее количество вовлеченных в эту деятельность превышает 275 000 человек. Основные направления включают помощь пожилым и одиноким людям, поддержку лиц в трудной жизненной ситуации, экологическое волонтерство и участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Минкультуры подчеркивают, что Казахстан демонстрирует пример успешного институционального партнерства между государством и волонтерским сообществом. В стране созданы институциональные основы деятельности волонтеров. Действует Закон "О волонтерской деятельности". Также реализуется Дорожная карта развития волонтерства до 2026 года.

Для координации деятельности функционирует платформа "Qazvolunteer.kz", которая объединяет волонтеров и организации, а также предоставляет информацию о текущих проектах и возможностях участия. Кроме того, функционирует Национальный фронт-офис, обеспечивающий мониторинг и поддержку волонтерских инициатив по всей стране.

Ранее стало известно, что 29-30 мая 2025 года в столице Казахстана пройдет Международный форум Астана (AIF). Мероприятие продолжает миссию содействия межгосударственному сотрудничеству и дипломатии в условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности. Форум откроет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.