Токаев выступит на открытии "Игр будущего – 2026": в Астану приедут три президента

Сегодня, 29 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран", – говорится в информации, распространенной в среду.

Также сообщается, что в церемонии открытия примут участие:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Материал по теме Казахстанская авиакомпания обратилась с важной просьбой к пассажирам, вылетающим из Астаны

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего-2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.