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События

Токаев выступит на открытии "Игр будущего – 2026": в Астану приедут три президента

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:03 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран", – говорится в информации, распространенной в среду.

Также сообщается, что в церемонии открытия примут участие:

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего-2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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