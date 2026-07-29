Токаев выступит на открытии "Игр будущего – 2026": в Астану приедут три президента
Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026", сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран", – говорится в информации, распространенной в среду.
Также сообщается, что в церемонии открытия примут участие:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Материал по теме
Казахстанская авиакомпания обратилась с важной просьбой к пассажирам, вылетающим из Астаны
С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего-2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript