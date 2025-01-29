Как будет проходить отбор претендентов для прохождения научных стажировок: изменения в правилах

Министр науки и высшего образования приказом от 20 января 2025 года внес изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие научный работник – физическое лицо, работающее в научной организации, организации высшего и (или) послевузовского образования или научном подразделении организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее результат научной и (или) научно-технической деятельности.

Научная стажировка осуществляется в рамках проводимого научного исследования в соответствии с перечнем приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок.

Перечень формируется в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, определяемыми Высшей научно-технической комиссией при Правительстве РК, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

Соотношение научных стажировок составляет по естественно-техническому блоку не менее 60%, по общественно-гуманитарному блоку – не более 40% от общего количества присуждаемых научных стажировок.

Кроме того, поправками уточняются требования к претендентам.

Так, претендентом на прохождение научной стажировки является научный работник, имеющий:

ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук; степень доктора философии (PhD) и (или) доктора по профилю; степень магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализированного научного направления в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период;

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков;

не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности.

При прекращении индексации международного рецензируемого научного журнала в базах данных Scopus (Скопус) и (или) Web of Science (Веб оф сайнс) в связи с нарушениями все статьи претендента в данном журнале не учитываются;

совокупные сроки прохождения научной стажировки и последующей отработки по выбранному направлению научного исследования с учетом требований статьи 207 Социального кодекса.

Обновлен перечень документов, которые нужно представить для участия в конкурсе:

заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки;

заявку работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы;

оригиналы и копии паспорта и удостоверения личности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию документа о наличии ученой степени доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

При обучении в зарубежной организации образования – удостоверение о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 39 закона "Об образовании";

программу прохождения научной стажировки, утверждаемую работодателем и согласованную зарубежной организацией, принимающей на стажировку, входящей в список, с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский языки;

оригиналы и копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый период трудовой деятельности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

медицинскую справку (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;

копии документов, подтверждающих безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием направлений научных исследований, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский язык;

список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий и (или) международной заявки Derwent Innovations Index (Дервент иновейшн индекс), утверждаемые работодателем;

утверждаемые работодателем; копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки;

нотариально заверенную доверенность на представителя в случае, если претендент не может лично подать документы.

Также указывается, что претендент подтверждает об ознакомлении с положениями Правил, при заполнении типовой формы анкеты претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки.

Первый и второй туры организуются и проводятся администратором совместно с организациями РК и членами экспертной комиссии.

В первом туре проводится комплексное тестирование, которое является отборочным туром с допуском на следующий тур. Претендент, не набравший по итогам первого тура пороговый балл, установленный в таблице ранжирования конкурсного отбора, не допускается к участию во втором туре.

Данная таблица включает в себя результаты вербального, числового и психологического тестов.

Второй тур организуется и проводится администратором совместно с членами экспертной комиссии, где определяются уровень профессиональной подготовки претендента, теоретических знаний и наличие профессиональных компетенций в выбранной области специализации.

Второй тур проводится путем прохождения претендентами персонального собеседования с членами экспертной комиссии. Состав, порядок и организация работы экспертной комиссии утверждаются рабочим органом.

Рабочий орган вносит на третий тур для рассмотрения Республиканской комиссией материалы претендентов с результатами комплексного тестирования и рекомендациями экспертной комиссии, с учетом ранжирования в соответствии с таблицей ранжирования конкурсного отбора.

В третьем туре Республиканская комиссия рассматривает результаты первого и второго туров и принимает окончательное решение о присуждении либо отказе в присуждении научной стажировки, о котором претендент извещается путем размещения информации на официальном интернет-ресурсе администратора.

Также утвержден новый перечень приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок.

В него вошли:

экология, окружающая среда и рациональное природопользование;

энергия, передовые материалы и транспорт;

передовое производство, цифровые и космические технологии;

интеллектуальный потенциал страны;

наука о жизни и здоровье;

устойчивое развитие агропромышленного комплекса;

национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность.

Подробнее о специализированных научных направлениях смотрите по ссылке.

Помимо этого поправками предусматривается, что рабочий орган формирует список ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок в соответствии со следующими показателями:

показатель для научных центров и иных организаций: входить в число первых 1000 (тысяча) позиций международного рейтинга научных институтов Саймаго (SCImago Institutions Rankings) согласно последним публикациям рейтингов на момент составления Списка;

показатель для зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования: входить в число первых 100 (сто) позиций международного рейтинга лучших университетов мира Квакарелли Саймондс (QS University Rankings by subject), согласно последним публикациям рейтингов на момент составления Списка.

При этом указывается, что рабочий орган включает в список зарубежные организации высшего и (или) послевузовского образования, научные центры и иные организации на основании международных соглашений, меморандумов в области науки и высшего образования между уполномоченным органом в области науки и высшего образования РК и зарубежными организациями высшего и (или) послевузовского образования, научными центрами, в зависимости от социально-экономических приоритетов развития РК.

Показатели для ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организаций для выбора места прохождения научной стажировки не распространяются на приоритетное направление "Национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность".

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки.