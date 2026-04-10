В правила ведения бухучета внесли изменения

Приказом и.о. министра финансов от 30 марта 2026 года внесены изменения в Правила ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что руководителем бухгалтерской службы является главный бухгалтер или другое должностное лицо, обеспечивающее ведение бухгалтерского учета, составление и представление финансовой отчетности, формирование учетной политики.

Установлены дополнительные требования к исправлению первичных документов.

Так, говорится, что исправления в кассовые и банковские первичные документы не вносятся. В остальные первичные документы исправления вносятся лишь по согласованию с участниками операций, что подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты внесения исправлений.

Для электронных документов предусмотрен отдельный порядок.

Исправление ошибок в первичном документе на электронном носителе осуществляется путем создания нового исправленного первичного документа, с указанием номера и даты исправления, содержащего ссылку на ранее составленный первичный документ (номер и дату) c отметкой "исправлено", подписи участников операции, ранее подписавших данный документ.

При оформлении исправленного первичного документа на электронном носителе ранее составленный первичный документ со статусом "аннулирован" подлежит хранению.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2026 года.