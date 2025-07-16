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Право

В Казахстане утвердили правила обследования техсостояния водохозяйственных сооружений

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:47 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 4 июля 2025 года утверждены Правила проведения обследования технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами обследования являются:

  • оценка фактического состояния и остаточного ресурса сооружений с целью определения потребности в капитальном ремонте, реконструкции или выводе из эксплуатации;
  • контроль за качеством и герметичностью гидроизоляционных слоев и дренажных систем, предотвращающих аварийную фильтрацию и повышение уровня грунтовых вод;
  • проведение инвентаризации, включая технические паспорта, схемы, архивные документы по обследованиям, акты проверок и текущие эксплуатационные параметры;
  • комплексная оценка безопасности, включая сейсмическую устойчивость, пропускную способность в условиях прохождения повышенных расходов воды и надежности в период засухи;
  • выявление и оценка опасных процессов, в том числе фильтрация и суффозия, смещение и осадки, степень напряжений, а также деформационные и разрушительные процессы, влияющие на устойчивость и безопасность;
  • выявление, анализ и оценка проведенных технических мероприятий по предупреждению и исключению аварийных ситуаций;
  • выявление дефектов и повреждений, неисправностей конструкций и механического оборудования сооружений, снижающих их безопасность, а также определение мест и программы проведения в дальнейшем специализированных детальных обследований;
  • выявление признаков неблагоприятных процессов, аномально больших осадок, деформаций, перемещений, а также зон и участков разрушения материала конструктивных элементов, открытых выходов фильтрационного потока и оценка качества выполненных ремонтных мероприятий.

По результатам обследований сооружений оформляются акт с приложением карт обследования, чертежей, схем, фотографий дефектов, повреждений строительных конструкций и механического оборудования с выделением дефектов и повреждений, представляющих угрозу для надежности и безопасности сооружений.

Обследования проводятся владельцем не реже одного раза в пять лет.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.

Ранее в Казахстане утвердили Правила использования и благоустройства водохранилищ.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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