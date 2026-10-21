Уточнены правила общего водопользования

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 14 октября 2026 года внес изменения в Типовые правила общего водопользования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что пользование водными объектами при общем водопользовании осуществляется в рамках публичного водного сервитута, являющегося неотъемлемой частью права пользования водным объектом.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы для реализации физическими лицами права общего водопользования:

обеспечивают беспрепятственный доступ к водным объектам;

устанавливают места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах;

определяют участки рыбохозяйственных водоемов или участков и прилегающей береговой полосы для осуществления любительского (спортивного) рыболовства;

определяют места, где запрещены купание и эксплуатация маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории соответствующего региона;

обеспечивают информирование населения об установленных ограничениях и запретах общего водопользования.

На рыбохозяйственных водоемах или участках любительское (спортивное) рыболовство организовывается физическими или юридическими лицами, которым предоставлено право ведения озерно-товарной хозяйственной деятельности на данном водном объекте.

Также уточняется, что при использовании водных объектов общего водопользования не допускаются:

мытье, заправка топливом, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и механизмов, стирка белья, а также купание и санитарная обработка животных в водных объектах;

купание в местах, где общее водопользование ограничено или запрещено государственными органами в целях обеспечения национальной безопасности и обороны государства, охраны здоровья населения, окружающей среды, историко-культурного наследия, а также в маловодные годы и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Информация об ограничениях или запретах подлежит опубликованию в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе государственных органов и должна быть доступной к ознакомлению путем установления специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов.

При этом правила дополнены пунктом, в котором говорится, что определение местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах осуществляется с учетом нормативных правовых актов в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2026 года.