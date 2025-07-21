Казахстанских диспетчеров в аэропортах обеспечат форменной одеждой
В частности, вносятся дополнения в части включения специалистов службы обслуживания воздушного движения (диспетчеры) в Перечень должностей (профессий) работников гражданской авиации РК, имеющих право ношения форменной одежды для распределения знаков различия (шевроны и погоны) по должностным категориям, а также изменения количества комплектов и срока ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиации.
Указывается, что срок ношения одежды установлен с учетом, что форменные комплекты (пиджак, жилет, сорочка, юбка, брюки) будут использоваться сотрудниками ежедневно, поэтому важно обеспечить не только презентабельный внешний вид, но и комфорт, гигиену, а также соблюдение стандартов корпоративного стиля.
При этом ежедневное ношение одежды более одного года приводит одежду в ненадлежащий вид, тогда как для выполнения должностных функций одежда должна быть новой и опрятной.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 августа 2025 года.