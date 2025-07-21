Казахстанских диспетчеров в аэропортах обеспечат форменной одеждой

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся дополнения в части включения специалистов службы обслуживания воздушного движения (диспетчеры) в Перечень должностей (профессий) работников гражданской авиации РК, имеющих право ношения форменной одежды для распределения знаков различия (шевроны и погоны) по должностным категориям, а также изменения количества комплектов и срока ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиации.

Указывается, что срок ношения одежды установлен с учетом, что форменные комплекты (пиджак, жилет, сорочка, юбка, брюки) будут использоваться сотрудниками ежедневно, поэтому важно обеспечить не только презентабельный внешний вид, но и комфорт, гигиену, а также соблюдение стандартов корпоративного стиля.

При этом ежедневное ношение одежды более одного года приводит одежду в ненадлежащий вид, тогда как для выполнения должностных функций одежда должна быть новой и опрятной.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 августа 2025 года.