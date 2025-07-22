Стипендии президента распределили между министерствами РК
Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 16 мая 2025 года распределены стипендии президента Республики Казахстан на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
Стипендии президента распределены между министерствами следующим образом:
Министерство науки и высшего образования РК
- студентам – 1014 стипендий, магистрантам – 5;
Министерство культуры и информации РК
- студентам – 17, магистрантам – 1;
Министерство здравоохранения РК
- студентам – 4, магистрантам – 1;
Министерство сельского хозяйства
- студентам – 45, магистрантам – 1.
Всего выделено стипендий студентам – 1080, магистрантам – 8.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
Стипендия президента назначается для студентов – с 3-го курса обучения, для магистрантов – со второго года обучения.
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