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Право

Стипендии президента распределили между министерствами РК

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 16 мая 2025 года распределены стипендии президента Республики Казахстан на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Стипендии президента распределены между министерствами следующим образом:

Министерство науки и высшего образования РК

  • студентам – 1014 стипендий, магистрантам – 5;

Министерство культуры и информации РК

  • студентам – 17, магистрантам – 1;

Министерство здравоохранения РК

  • студентам – 4, магистрантам – 1;

Министерство сельского хозяйства

  • студентам – 45, магистрантам – 1.

Всего выделено стипендий студентам – 1080, магистрантам – 8. 

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Стипендия президента назначается для студентов – с 3-го курса обучения, для магистрантов – со второго года обучения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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